بهداد سلیمی: چند ورزشکار را از لیگ به تیم ملی وزنه برداری دعوت می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، بهداد سلیمی در حاشیه روز پایانی هفته دوم لیگ وزنه برداری اظهار داشت: هفته دوم مسابقات با جذابیت و رقابت خیلی خوبی برگزار شد. وزنههای نسبتاً خوبی زده شد. با توجه به اینکه ما در فصل استراحت ملیپوشان هستیم و یک سری از آنها را هم نداریم کسانی که در این رقابتها وزنه زدند خوب بودند و امیدواریم در سنگین وزن هم شاهد به ثبت رسیدن وزنههای خوبی باشیم.
سلیمی درباره اینکه آیا نفرات جدیدی از لیگ به تیم ملی دعوت میشوند یا نه گفت: یکی، دو نفر را رصد کردم که انشاالله بعد از این مسابقات در اردوهای تیم ملی از آنها دعوت کنم و به ۱۱ نفر دعوت شده اضافه میکنم و امیدواریم خروجیهای خیلی خوبی را از مسابقات لیگ داشته باشیم.
او در ادامه افزود: هدف گذاری اصلی ما برای بازیهای آسیایی ناگویا و قهرمانی جهان در کشور چین است که امیدواریم آن جا با دست پر مسابقات را ترک کنیم. از فردا شنبه ۶ دی ما اردوی تیم ملی را شروع خواهیم کرد و انشاالله تا عید اردوهای مقطعی خواهیم داشت. کار اصلی ما از بعد عید تا بازیهای آسیایی شروع میشود و امیدواریم با دعای خیر مردم و حمایت فدراسیون و مسئولان مربوطه بتوانیم موفق باشیم.
بهداد سلیمی درباره تغییرات در کادر فنی تیم ملی گفت: جباری و نادری در کنارمان هستند و کمک میکنند اما در قسمتهای مختلف کادر تیم ملی یکی دو تغییر داریم. کمکهای اصلی من جباری و نادری هستند و در خدمتشان هستیم.
