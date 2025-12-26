افتتاح یادمان و پارک شهید گمنام شاهنجرین

اصغر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ابتدای مسئولیتم، فعالیت‌ها با تجدید میثاق با شهدا آغاز شد و امروز افتتاح پارک شهید گمنام شاهنجرین در مساحت ۴۵۰۰ مترمربع با المان کامل، نورپردازی و زیباسازی، نمادی از تعهد مدیریت شهری به تکریم ایثارگران است.

وی افزود: در کنار پروژه‌های فرهنگی، در حوزه عمرانی نیز بیش از ۴۰ هزار مترمربع آسفالت‌ریزی، ۶ هزار متر جدول‌گذاری و آسفالت کامل لاین شرقی بلوار شهدا انجام شده و حدود ۸۰ درصد معابر شهر هماکنون آسفالت هستند.

شهردار شاهنجرین با اشاره به تقویت ناوگان شهری، خاطرنشان کرد: ۷ دستگاه خودروی خدماتی و عمرانی از جمله خودروی آتش‌نشانی، تانکر آب و کمپرسی به ناوگان اضافه شده است. همچنین با مشارکت شرکت سیمان هگمتان، حدود ۲ میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی جذب شده است.

مرادی پروژه‌های دیگری همچون لایروبی برکه شهر، نصب تابلوهای دروازه‌ای با اعتباری بیش از یک میلیارد تومان، احداث پارک بانوان و مرمت برج تاریخی قربان و عمارت آقازاده را از دیگر اقدامات مؤثر شهرداری برشمرد.

وی در پایان با بیان اینکه برنامه راهبردی پنج‌ساله شهر تدوین و تصویب شده است، تأکید کرد: تکریم شهیدان و حفظ میراث معنوی شهر، محور اصلی این برنامه است و اجرای مرحله‌ای آن در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.