۳ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۱

یادمان ۲ شهید گمنام در جزیره خارگ به بهره‌برداری رسید

خارگ- مدیر عملیات عمومی خارگ،از پایان پروژه ساخت یادمان دو شهید گمنام در جزیره خارگ خبر داد.

محمدرضا دشتی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از پایان پروژه ساخت یادمان دو شهید گمنام در جزیره خارگ خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با موفقیت به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه جزیره خارگ نقش مهمی در دوران دفاع مقدس داشته است، افزود: تکمیل یادمان دو شهید گمنام، ادای دِینی کوچک به رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدایی است که جان خود را در راه حفظ عزت و استقلال کشور فدا کردند.

مدیر عملیات عمومی خارگ تصریح کرد: این پروژه به همت مدیریت عملیات عمومی خارگ و با همکاری دانشگاه آزاد و خیرین تلاش شد تا فضایی معنوی، ماندگار و در شأن مقام والای شهدا برای حضور مردم و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی فراهم شود.

دشتی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: یادمان دو شهید گمنام می‌تواند به عنوان یکی از کانون‌های فرهنگی جزیره خارگ، نقش مؤثری در ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده ایفا کند.

