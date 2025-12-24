محمدرضا دشتیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر از پایان پروژه ساخت یادمان دو شهید گمنام در جزیره خارگ خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با موفقیت به اتمام رسیده است.
وی با بیان اینکه جزیره خارگ نقش مهمی در دوران دفاع مقدس داشته است، افزود: تکمیل یادمان دو شهید گمنام، ادای دِینی کوچک به رشادتها و فداکاریهای شهدایی است که جان خود را در راه حفظ عزت و استقلال کشور فدا کردند.
مدیر عملیات عمومی خارگ تصریح کرد: این پروژه به همت مدیریت عملیات عمومی خارگ و با همکاری دانشگاه آزاد و خیرین تلاش شد تا فضایی معنوی، ماندگار و در شأن مقام والای شهدا برای حضور مردم و برگزاری برنامههای فرهنگی و مذهبی فراهم شود.
دشتیزاده در پایان خاطرنشان کرد: یادمان دو شهید گمنام میتواند به عنوان یکی از کانونهای فرهنگی جزیره خارگ، نقش مؤثری در ترویج ارزشهای انقلاب اسلامی و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسلهای آینده ایفا کند.
