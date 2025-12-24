  1. استانها
  2. بوشهر
۳ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۷

بخشدار ویژه خارگ: یادمان شهدای گمنام نماد هویت انقلابی جزیره است

بخشدار ویژه خارگ: یادمان شهدای گمنام نماد هویت انقلابی جزیره است

خارگ-بخشدار خارگ با اشاره به پایان ساخت یادمان ۲ شهید گمنام در این جزیره گفت: این پروژه فرهنگی و ارزشی به‌عنوان اقدامی ماندگار به بهره‌برداری رسید.

نگهدار حسین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان پروژه ساخت یادمان ۲ شهید گمنام در جزیره خارگ اظهار کرد: این پروژه فرهنگی و ارزشی با حمایت مدیریت عملیات عمومی خارگ با موفقیت به سرانجام رسید.

وی با تأکید بر اهمیت نقش مدیریت عملیات عمومی خارگ در اجرای این طرح افزود: عملیات عمومی خارگ همواره در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی پیشگام بوده و بخشداری خارگ از برنامه‌ها و اقدامات این مجموعه در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت حمایت می‌کند.

بخشدار ویژه خارگ با بیان اینکه جزیره خارگ در دوران دفاع مقدس جایگاه ویژه‌ای داشته است، تصریح کرد: احداث و تکمیل یادمان دو شهید گمنام، اقدامی ماندگار برای پاسداشت خون شهدا و تقویت هویت دینی و انقلابی در این منطقه است.

کد خبر 6701170

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها