بخشدار ویژه خارگ: یادمان شهدای گمنام نماد هویت انقلابی جزیره است

نگهدار حسین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان پروژه ساخت یادمان ۲ شهید گمنام در جزیره خارگ اظهار کرد: این پروژه فرهنگی و ارزشی با حمایت مدیریت عملیات عمومی خارگ با موفقیت به سرانجام رسید.

وی با تأکید بر اهمیت نقش مدیریت عملیات عمومی خارگ در اجرای این طرح افزود: عملیات عمومی خارگ همواره در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی پیشگام بوده و بخشداری خارگ از برنامه‌ها و اقدامات این مجموعه در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت حمایت می‌کند.

بخشدار ویژه خارگ با بیان اینکه جزیره خارگ در دوران دفاع مقدس جایگاه ویژه‌ای داشته است، تصریح کرد: احداث و تکمیل یادمان دو شهید گمنام، اقدامی ماندگار برای پاسداشت خون شهدا و تقویت هویت دینی و انقلابی در این منطقه است.