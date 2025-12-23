به گزارش خبرگزاری مهر، سعید علی بخشی، دبیر رویداد «سید خدمت» هرمزگان، با تأکید بر ضرورت دیدهشدن فعالان گمنام اجتماعی در استان هرمزگان، گفت: هدف این رویداد، هویتبخشی به کنشگران اجتماعی، انتقال تجربههای میدانی، تکثیر الگوهای موفق و شکلگیری یک جبهه اجتماعی منسجم برای حل مسائل مردم است.
علیبخشی اظهار کرد: رویداد «سید خدمت» با یاد و نام شهدای خدمت و با الهام از سیره «سید خدمت» شهید آیتالله رئیسی طراحی شده و مراسم رونمایی، آغاز مسیری است که اختتامیه آن در دهه نخست بهمنماه برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از فعالان اجتماعی استان سالها بدون دیدهشدن در حال خدمترسانی هستند، افزود: در حوزههایی مانند مراکز نیکوکاری، صندوقهای قرضالحسنه، خدمات اجتماعی، محیط زیست، ترویج کسبوکار و کانونهای کشاورزی و دامپروری، افراد ارزشمندی فعالیت میکنند که میتوانند راهبر و الگوی نسل جدید کنشگران باشند.
علیبخشی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب و تأکید رهبر معظم انقلاب بر نقش جوان متعهد انقلابی، تصریح کرد: حل مسائل اجتماعی نیازمند به میدان آوردن مردم است و این امر از طریق کنشگران اجتماعی محقق میشود؛ جوانانی که بتوانند حرکت عمومی ایجاد کرده و مردم را به مشارکت در حل مشکلات جامعه دعوت کنند.
دبیر رویداد «سید خدمت» درباره ساختار اجرایی این برنامه گفت: این رویداد در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی برگزار میشود و در گام نخست، شناسایی تجربههای میدانی کنشگران اجتماعی و استخراج اندوختههای ارزشمند آنها را دنبال میکند که خروجی آن در قالب کتاب «اطلس روایی خدمت»، تولید مستند و حضور در رسانههای استانی و ملی ارائه خواهد شد
رویداد «سید خدمت» با الهام از سیره شهید آیتالله رئیسی و با هدف شناسایی، هویتبخشی و شبکهسازی کنشگران گمنام اجتماعی در استان هرمزگان، وارد مرحله اجرایی شد و اختتامیه آن دهه نخست بهمنماه برگزار خواهد شد.
