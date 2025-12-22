به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان بوشهر بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ شهید، حدود ۴۳۰ آزاده و بیش از ۶ هزار جانباز ۲۵ درصد و بالاتر تقدیم نظام کرده است.
وی اضافه کرد: خانوادههای این عزیزان تحت پوشش خدمات بنیاد هستند و بیش از ۱۸ هزار نفر از ایثارگران استان تحت پوشش بیمه مکمل درمانی قرار دارند که ۱۰۰ درصد هزینههای درمانی آنان را پوشش میدهد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر با اشاره به جزئیات خدمات درمانی، تصریح کرد: در حوزه درمان، پایش سلامت برای ۲ هزار و ۲۰۰ نفر در منازل انجام شده، خدمات توانبخشی به هزار و ۱۵۰ نفر ارائه شده و ۷۳۰ نفر به مراکز درمانی در شیراز و تهران اعزام شدهاند.
وی افزود: همچنین ۴۰۰ پرونده برای کمیسیونهای پزشکی آتی آماده شده است و با توجه به شرایط خاص جانبازان و کهولت سن والدین معظم شهدا، در این حوزه توجه خاصی شده است.
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
حیدری در بخش دیگری از سخنان خود، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را مأموریت محوری بنیاد خواند و گفت: بر اساس اساسنامه و تأکید فرامین مقام معظم رهبری، ترویج فرهنگ ایثار یک مأموریت اصلی است.
وی به برنامههای شاخص فرهنگی از جمله برگزاری یادوارههای شهیدان گمنام در اکثر مدارس، تجلیل از ۱۰۰ مادر و همسر شهید، برگزاری مراسم باشکوه سالروز ورود آزادگان و شب یلدای شهدایی اشاره کرد و افزود: چهار جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار زیر نظر استاندار تشکیل و برای میزبانی دهمین جشنواره ملی تئاتر ایثار برنامهریزی شده است.
این مقام مسئول در ادامه به اولویتهای معیشتی پرداخت و اظهار داشت: بر اساس بانک اطلاعاتی، حدود ۲ هزار و ۲۶ نفر از جامعه ایثارگران استان فاقد شغل هستند.
وی گفت: برای رفع این مشکل، از مکانیزمهایی مانند سهمیههای استخدامی، آزمونهای اختصاصی و پرداخت تسهیلات استفاده میکنیم که تاکنون حدود ۳۹ میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی پرداخت شده است.
تأمین مسکن ایثارگران
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر در بخش دیگری با اشاره به موضوع مسکن، تصریح کرد: در راستای تفاهم با وزارت راه و شهرسازی، برای هزار و ۲۰۰ خانواده ایثارگر پرونده مسکن تشکیل شده که تاکنون قرارداد ۵۰۰ نفر نهایی شده است.
حیدری در خصوص پروژه مجتمع فرهنگی ورزشی توانبخشی ایثارگران توضیح داد: این مجتمع به صورت سه فاز فرهنگی، ورزشی و توانبخشی طراحی شده که در حال حاضر تنها فاز توانبخشی آن فعال است.
وی با بیان اینکه اعتبار مصوب برای تکمیل آن حدود ۱۵ میلیارد تومان است، اظهار داشت: تخصیص این اعتبار هنوز محقق نشده و پیگیریهای جدی از طریق استانداری به صورت مشارکتی (۵۰ درصد ملی و ۵۰ درصد استانی) در جریان است تا کارهای باقیمانده به پایان برسد.
تکریم خانوادههای ایثارگر
وی با اشاره به طرح سپاس (طرح تکریم خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران)، خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح، میبایستی نسبت به تکریم هشت هزار و ۳۹۲ نفر از خانوادههای ایثارگر در استان اقدام میشد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر گفت: تاکنون حدود چهار هزار و ۲۰۰ دیدار (معادل ۵۰ درصد هدف) انجام شده که ۲۸۰ مورد از آنها توسط اینجانب به صورت حضوری در منازل انجام شده است.
وی بیان کرد: همه این اقدامات در راستای ادای دین و تکریم آن عزیزانی است که امنیت امروز ما مرهون ازخودگذشتگیهای آنان است.
