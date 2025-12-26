احمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار گفت: در ساعت ۱۴:۰۲ روز جمعه ۵ دی‌ماه ۱۴۰۴، در پی تماس مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان ایلام (EOC) مبنی بر وقوع تصادف بین دو دستگاه خودروی سواری تیبا و پراید، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات جاده‌ای سه‌راهی جندالله به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: پس از ارزیابی و ایمن‌سازی صحنه حادثه و انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، یک مصدوم توسط آمبولانس جمعیت هلال‌احمر، دو مصدوم توسط بالگرد اورژانس و یک مصدوم دیگر توسط آمبولانس اورژانس به بیمارستان امام خمینی (ره) منتقل شدند.