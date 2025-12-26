https://mehrnews.com/x39YDT ۵ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۰۲ کد خبر 6702704 استانها اصفهان استانها اصفهان ۵ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۰۲ نجات یک مورد خودکشی توسط فرشتگان نجات اورژانس ۱۱۵ کاشان کاشان - یک مورد خودکشی توسط فرشتگان نجات اورژانس ۱۱۵ کاشان نجات داده شد. دریافت 36 MB کد خبر 6702704 کپی شد مطالب مرتبط واژگونی ۳ خودرو در جادههای شهرستان دیّر با ۵ مصدوم ۴ مصدوم در تصادف تیبا و پراید در محور سهراهی جندالله ایلام ایثار مرد ۵۴ ساله زندگی دوباره به سه بیمار بخشید نجات سه بیمار با پرواز اورژانس هوایی هرمزگان برچسبها اورژانس کاشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان خودکشی
