  1. استانها
  2. اصفهان
۵ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۰۲

نجات یک مورد خودکشی توسط فرشتگان نجات اورژانس ۱۱۵ کاشان

نجات یک مورد خودکشی توسط فرشتگان نجات اورژانس ۱۱۵ کاشان

کاشان - یک مورد خودکشی توسط فرشتگان نجات اورژانس ۱۱۵ کاشان نجات داده شد.

دریافت 36 MB
کد خبر 6702704

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها