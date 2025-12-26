مهار حریق آشپزخانه بازار پردیس کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مورد حریق در بخش آشپزخانه بازار پردیس ۱ کیش به وقوع پیوست که با اعزام فوری و اقدام به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی شرکت عمران، آب و خدمات کیش در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار و اطفا شد.

️این حادثه در قسمت هود صنعتی آشپزخانه رخ داده بود و تیم‌های عملیاتی آتش‌نشانی شرکت عمران با حضور سریع و انجام اقدامات تخصصی، مانع از گسترش حریق به سایر بخش‌های مجموعه شدند.

️خوشبختانه در این حادثه هیچ‌گونه آسیب جانی گزارش نشده و بررسی‌های کارشناسی به‌منظور تعیین علت وقوع حادثه و ارزیابی خسارات احتمالی در حال انجام است.