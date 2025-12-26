واکنش شورای انتقالی جنوب یمن به حملات هوایی عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شورای انتقالی جنوب یمن که مورد حمایت امارات است تاکید کرد که حملات هوایی عربستان به مواضع این شورا، مانع تلاش ساکنان جنوب یمن برای بازپس‌گیری «تمام حقوق» خود نخواهد شد و در عین حال برای دستیابی به توافقات امنیتی با عربستان اعلام آمادگی کرد.

شورای انتقالی جنوب یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که حملات هوایی به استان حضرموت، که توسط عربستان انجام شده است، هیچ مسیر تفاهمی را پیش نخواهد برد.

این شورا همچنین بر آمادگی خود برای هرگونه هماهنگی یا ترتیباتی که بر پایه تضمین امنیت و یکپارچگی جنوب یمن باشد و از بازگشت تهدیدات امنیتی جلوگیری کند تأکید و بیان کرد که این ترتیبات باید مطابق با انتظارات و اراده مردم جنوب و منافع مشترک با برادران عربستانی تنظیم شود.

وزارت خارجه عربستان اخیراً در بیانیه ای، درباره تحرکات نظامی یکجانبه شورای انتقالی جنوب در استان‌های حضرموت و المهره که بدون هماهنگی با شورای ریاستی یمن یا هماهنگی با فرماندهی ائتلاف انجام شد، ابراز نگرانی کرد و آن را اقدامی به زیان منافع مردم یمن دانست که موجب تضعیف تلاش های ائتلاف بین‌المللی به فرماندهی عربستان در یمن می‌شود.