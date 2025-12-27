  1. بین الملل
مسئولان کاخ سفید: دولت آمریکا دیگر اعتمادی به نتانیاهو ندارد

تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از مسئولان کاخ سفید اذعان کرد که دولت آمریکا دیگر اعتمادی به نتانیاهو ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از مسئولان کاخ سفید گزارش داد که جی دی ونس معاون ترامپ، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، جرد کوشنر داماد ترامپ و استیو ویتکاف فرستاده ترامپ به منطقه همگی اعتماد خود را به نتانیاهو از دست داده‌اند.

در این گزارش آمده است، تنها کسی که در دولت ترامپ همچنان به نتانیاهو اعتماد دارد خود ترامپ است اما در عین حال نگرانی‌هایی در کاخ سفید مبنی بر عدم دستیابی به توافق میان دو طرف در جریان نشست آنها طی روز دوشنبه در خصوص نوار غزه وجود دارد.

یک منبع آگاه نیز گفت که نتانیاهو در خصوص مواضع مقامات آمریکایی مذکور در قبال نوار غزه شک و تردید دارد و به دنبال قانع کردن ترامپ برای پذیرفتن آراء خود در این خصوص است.

