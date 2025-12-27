  1. استانها
  2. هرمزگان
۶ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۶

پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان ۶ دی‌ماه

بندرعباس- کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از امروز تا روز سه شنبه نهم دی، نفوذ و فعالیت سامانه‌ای بارشی در استان مورد انتظار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعیده خوارزمی افزود: امروز به تدریج افزایش ابر در آسمان استان پیش بینی می‌شود و در پاره‌ای نقاط غربی و شمالی استان همچنین سواحل غربی و جزایر کیش و لاوان، رگبار پراکنده باران گاه رعد و برق و بر روی خلیج فارس، افزایش باد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

وی گفت: از روز یکشنبه بویژه در ساعات بعدازظهر و شب، علاوه بر نیمه غربی استان در تنگه هرمز و برخی نقاط شرقی و مرکزی استان رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تند باد لحظه‌ای پیش بینی و دریا نیز با وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی متلاطم می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: روز دوشنبه با تقویت سامانه بارشی، بارش‌ها در استان از مقادیر بیشتری برخوردار می‌شود و موجب آب‌گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی و اختلال در رفت‌وآمدهای دریایی و هوایی در استان نیز می‌شود.

خوارزمی گفت: در صورت عدم تغییر در الگوهای هواشناسی، تمرکز بارش این سامانه در روز دوشنبه، در جزایر کیش و لاوان، سواحل استان، تنگه هرمز و مناطق غربی، شرقی و مرکزی استان پیش بینی و دریا نسبتاً مواج می‌شود.

وی افزود: توصیه می‌شود در این مدت تمهیدات لازم صورت پذیرد و از رفت‌وآمدهای غیر ضرور جاده‌ای و روستایی و صعود به ارتفاعات و چرای دام خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از روز سه شنبه با خروج سامانه بارشی از استان، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان با وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی تا جنوب غربی، مواج می‌شود. خوارزمی افزود: این ناپایداری دریایی تا پایان روز چهارشنبه دهم دی ماه، تداوم داد و لازم است تمهیدات لازم در بنادر جنوب کشور صورت پذیرد.

وی به لحاظ دمایی طی امروز و فردا، افزایش رطوبت نسبی هوا و افزایش دمای کمینه، در روز دوشنبه کاهش دمای بیشینه و از روز سه شنبه تا پایان هفته جاری، کاهش دمای کمینه بویژه در ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.

