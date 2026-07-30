به گزارش خبرنگار مهر، سعیده خوارزمی کارشناس هواشناسی هرمزگان صبح پنجشنبه با تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان، اظهار کرد: در حال حاضر دمای بندرعباس ۳۵ درجه است و در خنکترین ساعات صبح امروز نیز دمای این شهر به ۳۱ درجه رسید.
وی افزود: دمای بندرعباس روز گذشته با روند افزایشی به ۴۲ درجه رسید و انتظار داریم این افزایش دما تا روز شنبه ادامه داشته باشد و یک تا دو درجه افزایش دما را در استان شاهد باشیم.
کارشناس هواشناسی هرمزگان، بیان کرد: رودان با ثبت دمای ۴۸ درجه گرمترین نقطه استان در روز گذشته بود و پس از آن پارسیان و بستک با دمای ۴۷ درجه در ردههای بعدی قرار داشتند.
خوارزمی، ادامه داد: تا روز شنبه افزایش دما و کاهش نسبی رطوبت هوا به ویژه در مناطق شرقی استان پیشبینی میشود.
وی خاطرنشان کرد: با وجود افزایش دما در سطح استان در ساعات بعد از ظهر در ارتفاعات و برخی مناطق مرکزی هرمزگان رشد ابرهای همرفتی رخ میدهد و احتمال رگبار باران و رعد و برق دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی هرمزگان با اشاره به شرایط دریایی استان، گفت: در مناطق دریایی وزش باد قابل ملاحظهای پیشبینی نمیشود و شرایط برای ترددهای دریایی تا ابتدای هفته آینده نسبتاً مساعد خواهد بود.
خوارزمی، اضافه کرد: از بعد از ظهر شنبه به تدریج افزایش بادهای جنوب شرقی در مناطق دریایی استان رخ خواهد داد.
وی همچنین، اعلام کرد: ساعت ۱۱:۳۰ امروز زمان مد و ساعت ۱۷:۳۰ زمان جزر پیشبینی شده است.
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