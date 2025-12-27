  1. استانها
میزان پر شدگی سد کوثر گچساران به ۶۱ درصد رسید

یاسوج-مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد میزان پر شدگی سد کوثر گچساران در بارش های اخیر باران را ۶۱ درصد عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش مصلح صبح شنبه در نشست ستاد مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه میانگین بارش‌های سال زراعی جاری در استان ۱۴۲.۵ میلی‌متر بوده است، گفت: این میزان بارش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته اما نسبت به دراز مدت با کاهش ۳۲.۵ درصدی بارش‌ها مواجه هستیم.

وی افزود: بیشترین بارش‌ها در منطقه سپیدار با ۲۵۹ میلی‌متر، آبدهگاه ۲۱۷ میلی‌متر و طسوج ۲۱۴ میلی‌متر به ثبت رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: هم اکنون سد کوثر با ۳۳۷ میلیون مترمکعب ۶۱ درصد، سد چم شیر ۴۲۵ میلیون مترمکعب ۱۸ درصد و سد شاه قاسم با ۹۰ هزار مترمکعب میزان پر شدگی آنها اعلام شده است.

مصلح بیان کرد: با ۲۹ نیروی گشت و بازرسی در هر سه سد آماده مهار سیلاب هستیم.

