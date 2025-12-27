میزان پر شدگی سد کوثر گچساران به ۶۱ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، آرش مصلح صبح شنبه در نشست ستاد مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه میانگین بارش‌های سال زراعی جاری در استان ۱۴۲.۵ میلی‌متر بوده است، گفت: این میزان بارش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته اما نسبت به دراز مدت با کاهش ۳۲.۵ درصدی بارش‌ها مواجه هستیم.

وی افزود: بیشترین بارش‌ها در منطقه سپیدار با ۲۵۹ میلی‌متر، آبدهگاه ۲۱۷ میلی‌متر و طسوج ۲۱۴ میلی‌متر به ثبت رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: هم اکنون سد کوثر با ۳۳۷ میلیون مترمکعب ۶۱ درصد، سد چم شیر ۴۲۵ میلیون مترمکعب ۱۸ درصد و سد شاه قاسم با ۹۰ هزار مترمکعب میزان پر شدگی آنها اعلام شده است.

مصلح بیان کرد: با ۲۹ نیروی گشت و بازرسی در هر سه سد آماده مهار سیلاب هستیم.