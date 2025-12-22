جهش تاریخی طلا و نقره؛ اونس طلا در آستانه پایان ۲۰۲۵ رکوردشکنی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بهای هر اونس طلا با ۱.۲ درصد افزایش، رکورد ۴ هزار و ۳۹۱ دلار و ۹۲ سنت را ثبت کرد. همچنین بهای هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در فوریه، با ۰.۷ درصد افزایش به ۴ هزار و ۴۱۶ دلار و ۳۰ سنت رسید.

قیمت این فلز گرانبها از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۷ درصد رشد کرده و با ثبت رکوردهای متوالی، برای نخستین بار از مرزهای ۳ هزار و سپس ۴ هزار دلار عبور کرده است.

در همین حال، هر اونس نقره به دلیل تقاضای قوی صنعتی و کمبود تاریخی موجودی در بازار لندن، طی سال جاری ۱۳۸ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده و عملکردی به‌مراتب بهتر از طلا داشته است.

با توجه به رشد چهاردرصدی قیمت طلا در ماه دسامبر و نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۲۵، خریداران ممکن است تحت تأثیر کاهش حجم معاملات و افزایش احتمال سودگیری، با احتیاط بیشتری وارد بازار شوند.

طلا که به طور سنتی به‌عنوان دارایی امن شناخته می‌شود، در سایه تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و تجاری، خرید مداوم بانک‌های مرکزی و انتظارات مربوط به کاهش نرخ بهره در سال آینده، با افزایش تقاضا روبه‌رو شده است. تضعیف دلار نیز طلا را که بر پایه ارز آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، برای خریداران خارجی ارزان‌تر کرده است.

بازارها در حال حاضر، با وجود هشدارهای فدرال رزرو، دست‌کم دو مرحله کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره آمریکا در سال آینده را پیش‌بینی می‌کنند. طلا به‌عنوان دارایی بدون بازده، معمولاً در محیط نرخ بهره پایین عملکرد بهتری دارد.

بر اساس گزارش رویترز، مت سیمپسون، تحلیلگر ارشد مؤسسه «استون‌ایکس»، گفت: دو مرحله کاهش نرخ بهره فدرال رزرو برای سال ۲۰۲۶ در نظر گرفته شده و کاهش روند اشتغال‌زایی در آمریکا و حرکت فدرال رزرو به سمت رویکردی ملایم‌تر، احتمالاً به افزایش بیشتر قیمت طلا منجر خواهد شد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، قیمت هر اونس نقره با ۲.۷ درصد افزایش به ۶۹ دلار و ۲۳ سنت رسید که بالاترین سطح تاریخی این فلز محسوب می‌شود. بهای هر اونس پلاتین نیز با ۴.۱ درصد افزایش به ۲ هزار و ۵۴ دلار و ۲۵ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با رشد ۴ درصدی، ۱ هزار و ۷۸۱ دلار و ۳۲ سنت معامله شد.