سقوط آزاد نقره از قله ۸۶ دلاری

به گزارش خبرنگار مهر امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ برابر با ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ در اولین روز کاری از آخرین هفته سال، بهای جهانی نقره با فشار فروش سنگین در معاملات خود مواجه شد و با ثبت ریزشی بیش از ۴ درصد، از رکوردهای اخیر خود فاصله گرفت. این فلز که در روز جمعه تا مرز ۸۶ دلار صعود کرده بود، امروز با افت شدید ناشی از «سودگیری پایان سال» و «سیگنال‌های تنش‌زدایی در اوکراین»، بیش از ۳ دلار از ارزش خود را از دست داد.

گرچه اصلاح قیمت امروز و بازگشت به کانال ۷۶ دلار، فرصت تنفسی کوتاه‌مدت برای خریداران فیزیکی محسوب می‌شود، اما نباید فراموش کرد که تثبیت نقره در این سطوح قیمتی همچنان زنگ خطری جدی برای صنایع استراتژیک، به‌ویژه تولیدکنندگان پنل‌های خورشیدی است. قرار گرفتن بهای نقره در محدوده بالای ۷۰ دلار، دقیقاً در «منطقه بحرانی» هزینه‌ها قرار دارد که می‌تواند توجیه اقتصادی پروژه‌های فتوولتائیک را به چالش کشیده و شتاب صنعت برای جایگزینی تکنولوژیک نقره با مس را در سال ۲۰۲۶ دوچندان کند؛ موضوعی که نشان می‌دهد نوسانات این فلز در سال آینده، فراتر از تالارهای بورس، معادلات انرژی‌های تجدیدپذیر جهان را نیز دستخوش تغییر خواهد کرد.

وضعیت بازار؛ سقوط به کانال ۷۶ دلار

نقره که هفته گذشته را با ثبت رکورد تاریخی جدیدی به پایان برده بود، امروز دوشنبه روندی نزولی در پیش گرفت. قیمت این فلز گرانبها امروز حتی به زیر سطح ۷۵ دلار نیز نفوذ کرد، اما در حال حاضر با کمی تعدیل در حوالی ۷۶ دلار و ۲۰ سنت معامله می‌شود. این افت قیمت به معنای ریزش بیش از ۳ دلاری نسبت به سطوح قبلی است که تحلیلگران آن را اصلاحی طبیعی پس از رالی قدرتمند پایان سال و نقد کردن سودها توسط معامله‌گران می‌دانند.

تأثیر تحولات ژئوپلیتیک و دیپلماسی ترامپ به همراه انرژی خورشیدی

علاوه بر عوامل تکنیکال، تحولات سیاسی نیز بر بازار سایه افکنده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از «پیشرفت‌های قابل توجه» در مذاکرات صلح با ولودیمیر زلنسکی خبر داده است. اگرچه حصول توافق نهایی ممکن است هفته‌ها طول بکشد، اما ترامپ آمادگی خود را برای سخنرانی در پارلمان اوکراین، برگزاری مذاکرات سه‌جانبه با حضور زلنسکی و پوتین، و دیدار با رهبران اروپایی در ماه ژانویه اعلام کرده است. این چشم‌انداز دیپلماتیک، بخشی از حق بیمه ریسک جنگ را از بازار فلزات گرانبها حذف کرده است.

کارنامه درخشان ۲۰۲۵ و چشم‌انداز آینده

با وجود عقب‌نشینی امروز، نقره همچنان یکی از درخشان‌ترین دارایی‌های سال ۲۰۲۵ بوده است. این فلز در مسیر ثبت بازدهی سالانه خیره‌کننده ۱۶۶ درصدی قرار دارد. عوامل بنیادین زیر همچنان از قیمت نقره حمایت می‌کنند: