مهرداد نیایشی فعال گردشگری و سرمایه گذار بخش مراکز اقامتی در استان گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشینه ورود گردشگران خارجی به این استان بیان کرد: بر اساس آمارهای رسمی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و گزارش‌های منتشرشده از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، در سال‌های گذشته عمده گردشگران خارجی ورودی به گلستان از کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، روسیه، جمهوری آذربایجان و تا حدی ترکیه بوده‌اند.

این پژوهشگر گردشگری گفت: نزدیکی جغرافیایی، اشتراکات فرهنگی و امکان تردد زمینی و ریلی باعث شده گردشگران آسیای میانه بیشترین سهم را در بازار گردشگری خارجی گلستان داشته باشند و در کنار آن، در برخی مقاطع گردشگرانی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان و فرانسه با هدف طبیعت‌گردی و بازدید از جنگل‌های هیرکانی به این استان سفر کرده‌اند.

این سرمایه‌گذار با اشاره به وضعیت کنونی گردشگری خارجی استان افزود: طبق اظهار مسئولان میراث‌فرهنگی استان، پس از فروکش‌کردن کرونا روند ورود گردشگران خارجی به گلستان به‌تدریج در حال بهبود است، اما هنوز به سطح سال‌های پیش از ۱۳۹۸ نرسیده است. نبود پروازهای مستقیم بین‌المللی، کمبود زیرساخت‌های اقامتی استاندارد و ضعف در بازاریابی هدفمند، از مهم‌ترین دلایلی است که موجب شده گلستان همچنان بیشتر مقصد گردشگران داخلی باشد.

این فعال گردشگری درباره وعده‌های مسئولان برای توسعه گردشگری گلستان گفت: در برنامه‌ها و اظهارات استانداری گلستان و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، بارها بر توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، جذب سرمایه‌گذار برای ساخت هتل‌های سه و چهار ستاره، بهسازی راه‌های دسترسی به جاذبه‌های گردشگری و استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ و صندوق توسعه ملی تأکید شده است.

این سرمایه‌گذار با بیان اینکه گلستان هنوز فاقد برند گردشگری مشخص در سطح ملی و بین‌المللی است، اظهار کرد: معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان پراکنده است و برنامه مشخصی برای هدف‌گیری بازارهای خارجی وجود ندارد، در حالی که گلستان می‌تواند با تمرکز بر بازار آسیای میانه جایگاه متفاوتی در گردشگری شمال کشور پیدا کند.

نیایشی گفت: در حال حاضر، گردشگری گلستان بیشتر با جنگل‌های هیرکانی ثبت جهانی‌شده در یونسکو، پارک ملی گلستان، طبیعت‌گردی، سواحل دریای خزر، بافت تاریخی گرگان و تنوع قومی و فرهنگی شناخته می‌شود که این موارد مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی استان به شمار می‌روند.

این فعال گردشگری با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده استان افزود: گردشگری روستایی، گردشگری فرهنگی، پرنده‌نگری، گردشگری خوراک و گردشگری سلامت از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند نقش مؤثری در رونق گردشگری گلستان داشته باشند، اما تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی تأکید کرد: گلستان این ظرفیت را دارد که به یکی از مسیرهای اصلی ورود گردشگران آسیای میانه به شمال ایران تبدیل شود، اما تحقق این هدف نیازمند ثبات مدیریتی، تسهیل سرمایه‌گذاری و تکمیل زیرساخت‌های گردشگری است.

این سرمایه‌گذار گفت: مهم‌ترین مطالبه فعالان گردشگری از مسئولان، اجرای عملی وعده‌ها، کاهش بروکراسی اداری و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است؛ چراکه بدون این موارد، توسعه گردشگری گلستان همچنان در حد شعار باقی می‌ماند.

این فعال گردشگری در ادامه با ارائه راهکارهایی برای توسعه گردشگری استان گلستان گفت: هدف‌گیری بازار کشورهای آسیای میانه و روسیه باید به‌صورت جدی در دستور کار متولیان گردشگری قرار گیرد، چراکه نزدیکی جغرافیایی و اشتراکات فرهنگی، فرصت مناسبی برای جذب گردشگران این کشورها فراهم کرده است.

وی افزود: کمبود زیرساخت‌های اقامتی استاندارد، به‌ویژه هتل‌های سه و چهارستاره در شهر گرگان و مناطق ساحلی شرق استان، یکی از چالش‌های اصلی گردشگری گلستان است و تسهیل صدور مجوزها و واگذاری زمین می‌تواند زمینه حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را فراهم کند.

این سرمایه‌گذار با تأکید بر نقش حمل‌ونقل در رونق گردشگری اظهار کرد: راه‌اندازی پروازهای مستقیم یا چارتر از کشورهای هدف به فرودگاه گرگان و همچنین بهبود کیفیت جاده‌های دسترسی به جاذبه‌های گردشگری، تأثیر مستقیمی بر افزایش ورود و ماندگاری گردشگران خواهد داشت.

وی گفت: گلستان نیازمند یک برند واحد و مشخص گردشگری است تا معرفی ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان به‌صورت منسجم و هدفمند انجام شود و از پراکندگی تبلیغات جلوگیری شود.

این فعال گردشگری توسعه گردشگری روستایی و بوم‌گردی را یکی دیگر از راهکارهای مؤثر دانست و افزود: حمایت از اقامتگاه‌های بوم‌گردی استاندارد، آموزش بهره‌برداران محلی و هدایت گردشگران به روستاهای هدف، می‌تواند به اشتغال پایدار و توزیع متوازن گردشگر در استان کمک کند.

وی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی در یونسکو باید به محور اصلی بازاریابی بین‌المللی گلستان تبدیل شود و تورهای تخصصی طبیعت‌گردی و پرنده‌نگری حول این میراث جهانی طراحی شود.

این سرمایه‌گذار تأکید کرد: تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش بروکراسی، ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری و ثبات مدیریتی، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای جذب سرمایه و تحقق وعده‌های توسعه گردشگری در استان گلستان است.