اسب از دیرباز همیشه جذابیت‌های زیادی دارد، این حیوان نجیب ترکمن که طرفداران زیادی هم دارد این روزها اما اسیر طمع و سودجویی شده است.

به گفته بسیاری از پرورش دهندگان اسب و کارشناسان، اسب ترکمن دیگر خالص نیست و با نژادهای دیگر ترکیب شده است و آزمایش‌های DNA نشان می‌دهد بیشتر از ۲۰ درصد خون اسب ترکمن مخلوط از نژاد دیگری است.

به همین خاطر به سراغ رئیس هیئت‌مدیره انجمن اسب اصیل ترکمن ایرانی رفتیم.

عبداله فیروزیمین وضعیت اسب ترکمن را وخیم توصیف کرد و عنوان کرد ریشه اصلی این مشکل، از پایه است.

ادامه گفتگوی ما با وی را در ادامه می‌خوانید:

*چرا وضعیت نژاد اسب‌های ترکمن اصلاً خوب نیست؟

انگیزه‌های مالی باعث شده اسب ترکمن را از دست بدهیم. اولین مسئله این موضوع است که منِ پرورش دهنده اسب ترکمن در کورس ترکمن برای اینکه سرعت بیشتری داشته باشد و پیروز باشد و در نهایت جایزه را ببرد اسبم را با نژاد تروبرد یا نریونی که ناخالص است ترکیب می‌کنم. وقتی این ترکیب اتفاق می‌افتد اون کره اسب دیگر ترکمن نیست. و این زنجیره همین طوری ادامه دارد و کره‌های بعدی هم دیگر ترکمن نیستند. ما به خاطر جایزه‌های میلیونی کورس‌ها یک نسل اسب ترکمن را منقرض کرده‌ایم. الان همه کسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند می‌دانند کدام اسب ترکمن است و کدام اسب ناخالصی دارد و ترکمن نیست. اسب ترکمن دونده است اما خودمان ناخالصش کردیم.

*پس این‌طور که گفتید در وهله اول خود پرورش دهندگان اسب باید در گرفتن کره اسب دقت کنند؟

پرورش دهندگان اسب باید خودشان بخواهند که اسب ترکمن بگیرند اما چون بازار اسب ترکمن خالص کم است و ارزان است و از طرفی اسب ناخالص بازار بهتری دارد، خود پرورش دهنده‌ها هم به سمت تقلب رفته‌اند و وجدان را زیر پا می‌گذارند. پرورش دهنده اسب بخاطر همان جوایز مالی و بخاطر هزینه‌ها و رسیدن به پول بیشتر اسب ترکمن خودش با تروبرد ترکیب می‌کند اما هنوزم هستند کسانی که اسب اصیل و با نژاد اصلی ترکمن دارند. اگر این افراد که اسب اصیل دارند، حمایت و تقلبی‌ها از چرخه خارج شوند شاید شرایط در ادامه بهتر شود.

*مسئله بعدی این است که اسب‌ها شناسنامه اسب ترکمن دارند و این مجوز به آن‌ها داده شده است؟

همیشه بین فدراسیون و جهاد کشاورزی پاسکاری وجود دارد و هیچکدام جواب واضح و روشنی نمی‌دهند. آنها هم صرفاً چون مدرکی داده‌اند و در بسیاری موارد اشتباه به اسبی شناسنامه یا میکرو چیپ ترکمن داده‌اند. وقتی برخی مسئولان ذی نفوذ دنبال این است که به یک اسب مجوز ترکمن بدهند در صورتی که ناخالصی دارد و داده می‌شود. مستندات و نامه‌هایی وجود دارد که اسب‌هایی مردود هستند و ترکمن نیستند اما شناسنامه ترکمن دارند.

*چطور می‌توان جلوی این چرخه معیوب را گرفت؟

اول از همه باید جلوی کشش و ترکیب اسب ترکمن با سلیمی ناخالص را بگیریم تا ترکمن ناخالص تولید نکنند. از طرفی وقتی DNA یک اسب مردود می‌شود، فدراسیون یا جهاد تحت هیچ شرایطی به آن شناسنامه ترکمن ندهد. یعنی هم پرورش دهنده و هم دستگاه‌های مسئول باید باهم این روند را اصلاح کنند. در بین اسب‌های ترکمن اسب‌هایی هستند که همه می‌دانند اینها اصالت ترکمن ندارند اما باز هم با آن اسب کشش انجام می‌شود.

*خودتان اسب ترکمن خالص را در کورس شرکت می‌دهید؟

نه چون می دانم اسب ترکمن خالص با اسب‌هایی که ناخالص هستند توان رقابتی ندارد. فقط برای اینکه گروه اسب‌ها پر شود می‌خواهند که شرکت کنم که نمی‌کنم. از هر ۱۲ اسب ترکمن در کورس ترکمن ۸ تا اسب ترکمن نیستند و این شرایط برابری برای رقابت نیست. همه اسب‌های ترکمن خود را برای فروش گذاشته‌ام.

*شرایط صادرات برای اسب ترکمن مهیا است؟

در هیچ جای دنیا این نژاد اسب ترکمن وجود ندارد. با وضعیت موجود که همه هم می‌دانیم این اسب‌ها به اسم ترکمن هستند اما نژاد اصیل ترکمن نیستند اگر اسب ترکمن صادر کنیم آبروی ایران می‌رود و دیگر به ما اعتماد نمی‌کنند. چون خارجی‌ها در وهله اول آزمایش DNA می‌گیرند و معلوم می‌شود که نژاد خالص نیست. اما صادرات سختی‌های خودش را دارد. باید مشتری پیدا کنیم. الان مشتری‌های اسب بیشتر با کشورهای دیگر که روند صادرات راحت تری دارند کار می‌کنند. ما تبار نامه بین المللی اسب هم نداریم. اما اسب‌های عرب از ایران صادر شده است و اگر بخواهیم روی اسب اصیل ترکمن کار بشود توانایی صادرات آن هم وجود دارد و چرخه مالی بسیار خوبی می‌تواند داشته باشد و انگیزه هم به پرورش دهندگان اصیل و با وجدان می‌دهد.