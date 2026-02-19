استاندار کرمانشاه: گردشگری، نگین توسعه و پیشران اقتصاد کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر پنجشنبه در در نشست با سرمایهگذاران و فعالان بخش خصوصی حوزه گردشگری که با حضور معاونان عمرانی و سیاسی استانداری، شهردار کرمانشاه و مدیرکل فرودگاههای استان برگزار شد، با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، گردشگری را صنعتی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توصیف کرد و گفت: گردشگری از جمله صنایع پاک، کمهزینه و زودبازده است که میتواند همزمان در بخشهای مختلف اثرگذاری مستقیم داشته باشد.
وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در بهرهبرداری از ظرفیتهای گردشگری افزود: بسیاری از کشورها با وجود برخورداری از ظرفیتهای طبیعی محدودتر، زودتر به اهمیت این حوزه پی بردهاند و نتایج قابل توجهی کسب کردهاند. کرمانشاه نیز با تنوع کمنظیر تاریخی، فرهنگی و طبیعی، توان تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور و منطقه را دارد.
استاندار کرمانشاه رونق گردشگری را نیازمند مجموعهای از مؤلفههای بههمپیوسته دانست و تصریح کرد: توسعه زیرساختها با نقشآفرینی دولت، حضور فعال و حرفهای بخش خصوصی، معرفی جامع ظرفیتهای استان و عملکرد منسجم فعالان گردشگری، ارکان اصلی پیشرفت این حوزه هستند و نقص در هر یک از این حلقهها مانع تحقق اهداف خواهد شد.
حبیبی شبکه حملونقل را سکوی پرتاب گردشگری عنوان کرد و گفت: هر جا حملونقل روان و در دسترس بوده، گردشگری نیز رشد کرده است. در حوزه هوایی، تعداد پروازهای هفتگی کرمانشاه از کمتر از ۲۰ پرواز به حدود ۸۰ تا ۱۰۰ پرواز افزایش یافته و زیرساختهای فرودگاهی لازم برای استقرار شرکتهای هواپیمایی بومی نیز فراهم شده است.
وی در ادامه به وضعیت حملونقل ریلی استان اشاره کرد و افزود: سرعت قطار از ۶۰ کیلومتر به ۸۰ تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت افزایش یافته و برنامهریزی برای دستیابی به سرعت ۱۲۰ کیلومتر در آینده نزدیک در دستور کار است. همچنین مسیرهای ریلی به مقاصدی مانند تهران، مشهد، گرگان، ساری و رشت بهویژه در ایام اربعین توسعه یافته و قطار پنجستاره فدک نیز در مسیر کرمانشاه راهاندازی شده است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به وضعیت جادهای استان تصریح کرد: مسیر تهران تا مرز خسروی تقریباً بهطور کامل چهارخطه و بزرگراهی است و این موضوع نقش مهمی در تسهیل تردد زائران و گردشگران ایفا کرده است.
حبیبی همچنین از افزایش ۱۳ درصدی تردد از مرز خسروی خبر داد و گفت: این رشد در شرایطی محقق شده که برخی مرزهای دیگر با کاهش تردد مواجه بودهاند و این موضوع حاصل بهبود زیرساختها و تقویت اطلاعرسانی است.
وی با اشاره به پروژههایی همچون تلهکابین طاقبستان و ساماندهی دسترسی به محوطه تاریخی بیستون اظهار کرد: اجرای پروژههای زیرساختی گردشگری نیازمند همراهی افکار عمومی و فعالان این حوزه است و برخی مخالفتهای غیرکارشناسی موجب کندی اجرای طرحها شده، در حالی که این پروژهها میتوانند به افزایش چندبرابری جذب گردشگر منجر شوند.
استاندار کرمانشاه از فراهم شدن امکان تردد خودروهای عراقی از مرز خسروی خبر داد و افزود: این اقدام در کنار نصب تابلوهای معرفی مسیر و ساماندهی اطلاعرسانی، نقش مؤثری در تقویت گردشگری زیارتی و اقتصادی استان خواهد داشت.
وی با تأکید بر ظرفیت بالای بومگردی در استان گفت: کرمانشاه از نظر تنوع اقلیمی و فرهنگی کمنظیر است و توسعه اقامتگاههای بومگردی باید با حمایت جدی دنبال شود تا زمینه رونق اقتصادی در مناطق مختلف استان فراهم شود.
حبیبی در پایان با قدردانی از دیدگاههای کارشناسی فعالان گردشگری، خواستار تداوم برگزاری این نشستها شد و تأکید کرد: با برنامهریزی دقیق، تعامل مستمر میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و بینالمللی، میتوان جایگاه گردشگری کرمانشاه را متحول کرد.
در این نشست، رؤسای انجمن اقامتگاهها و بومگردی، انجمن هتلداران، انجمن آژانسداران، انجمن راهنمایان گردشگری و جمعی از سرمایهگذاران بخش خصوصی، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را برای ارتقای گردشگری استان مطرح کردند.
