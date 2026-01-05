همراهی مردم پشتوانه عبور از تصمیمات سخت اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر طهماسبی در چهاردهمین جلسه تنظیم بازار استان با تأکید بر نقش تعیین‌کننده همراهی مردم در عبور از تصمیمات مهم اقتصادی، اظهار کرد: تجربه‌های گذشته نشان داده هر زمان مردم در صحنه حضور داشته‌اند، تصمیمات بزرگ بدون تنش و با موفقیت اجرا شده است و این سرمایه اجتماعی مهم‌ترین پشتوانه نظام و دولت است.

طهماسبی اجرای درست سیاست حذف ارز ترجیحی را اقدامی ضروری دانست و افزود: چند نرخی بودن ارز و توزیع ناعادلانه آن، زمینه‌ساز رانت و فساد بود و فشار نهایی آن به مردم تحمیل می‌شد؛ اقدامی که دولت چهاردهم با شجاعت و نگاه اصلاحی برای پایان دادن به این چرخه معیوب در دستور کار قرار داد.

وی با اشاره به همراهی مردم در اجرای این تصمیم افزود:: حذف ارز ترجیحی زمانی موفق خواهد بود که با تبیین درست اعتماد عمومی و نظارت مستمر همراه باشد و خوشبختانه مردم با درک شرایط کشور همراهی لازم را از خود نشان داده‌اند.

استاندار گلستان بر ضرورت نظارت جدی بر بازار تأکید کرد و گفت: تأمین و فراوانی اقلام اساسی مردم از جمله برنج، مرغ و سایر کالاهای ضروری به‌صورت مستمر رصد شود و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند با نظارت مؤثر، اجازه سوءاستفاده و اخلال در بازار را ندهند.