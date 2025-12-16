به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی عصر سه شنبه در حاشیه افتتاحیه جشنواره فرهنگ اقوام گفت: هر ساله جشنواره فرهنگی بینالمللی در گلستان برگزار میشود اما امسال برنامهها نسبت به سالهای گذشته متفاوت و ویژه خواهد بود. کشورهای همسایه ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان علاوه بر بازدید، برنامههای فرهنگی، هنری و موسیقی خود را در این جشنواره به نمایش خواهند گذاشت.
طهماسبی افزود: اکثر استانهای کشور نیز در این جشنواره حضور دارند و برنامههای فرهنگی، قومی، مذهبی و موسیقی خود را ارائه میکنند. علاوه بر این، غرفههای متعددی برای استانهای مختلف کشور در نظر گرفته شده تا تنوع محصولات، فرهنگ و هنرهای خود را عرضه کنند.
وی با اشاره به نقش رسانهها در معرفی گلستان اظهار کرد: در هفته گذشته ظرفیتهای گردشگری، تاریخی و فرهنگی استان در قاب تلویزیون ملی به نمایش گذاشته شد و مردم سراسر کشور با جاذبههای گلستان از جمله جنگلهای هیرکانی، آبشارها و سایر نقاط دیدنی استان آشنا شدند.
استاندار گلستان همچنین بر ظرفیتهای منحصر به فرد استان در حوزه گردشگری تأکید کرد: استان ما با چهار اقلیم همزمان شامل دشت، کوه، جنگل و مناطق بکر دریایی، فرصتهای سرمایهگذاری گردشگری گستردهای دارد. جزیره آشوراده به عنوان تنها جزیره خزر، قابلیت سرمایهگذاری با سازههای سبک را دارد و بومگردیها میتوانند این تنوع زیستی و محیطی را به گردشگران معرفی کنند.
وی ادامه داد: گلستان با ۴۹۵ کیلومتر مرز آبی و خاکی با کشورهای آسیای میانه و موقعیت ویژه در منطقه آزاد، فرصت بینظیری برای صادرات محصولات کشاورزی و توسعه گردشگری فراهم کرده است. همچنین کوریدورهای ریلی شمال-جنوب و جادهای شرق-غرب و مسیر عبور سالانه ۲۰ میلیون زائر امام رضا (ع) استان را به مقصد گردشگری و تجاری مهم تبدیل کرده است.
طهماسبی تاکید کرد: این جشنواره فرصتی تاریخی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و اقتصادی گلستان است و امیدواریم مردم ایران از این فرصت بهرهمند شوند و استان گلستان به عنوان مقصد گردشگری و سرمایهگذاری در سطح ملی و بینالمللی شناخته شود.
گرگان-استاندار گلستان گفت: هفدهمین جشنواره فرهنگ اقوام زمینه معرفی توانمندیهای فرهنگی، تاریخی و اقتصادی گلستان را فراهم میکند و هدف آن شناساندن استان در سطح ملی و بینالمللی است.
به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی عصر سه شنبه در حاشیه افتتاحیه جشنواره فرهنگ اقوام گفت: هر ساله جشنواره فرهنگی بینالمللی در گلستان برگزار میشود اما امسال برنامهها نسبت به سالهای گذشته متفاوت و ویژه خواهد بود. کشورهای همسایه ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان علاوه بر بازدید، برنامههای فرهنگی، هنری و موسیقی خود را در این جشنواره به نمایش خواهند گذاشت.
نظر شما