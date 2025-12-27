یادداشت مهمان _ احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران؛ زلزله بم در دی‌ماه ۱۳۸۲ یکی از تلخ‌ترین حوادث طبیعی تاریخ معاصر ایران بود؛ حادثه‌ای که هزاران نفر جان باختند و ده‌ها هزار نفر مجروح شدند. در آن روزها، نقش سردار احمد کاظمی فرمانده وقت نیروی هوایی سپاه در ساماندهی انتقال بیش از ده هزار مجروح، به‌عنوان یک تجربه‌ی موفق و بی‌نظیر در مدیریت بحران ثبت شد.

این تجربه بعدها در نشست‌های بین‌المللی، از جمله همایش‌هایی با حضور کارشناسان سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی و دانشگاه‌های معتبر اروپا، مورد توجه قرار گرفت. آنان این اقدام را به‌عنوان یک الگوی عملی در مدیریت و انتقال مجروحین حوادث بزرگ معرفی کردند و کارگاه‌ها و نشست‌های مختلفی برای بررسی آن برگزار شد. نتیجه‌ی این تلاش‌ها تبدیل این تجربه به یک سند بین‌المللی و بخشی از پروتکل‌های جهانی در زمینه‌ی امداد و انتقال مجروحین بود.

با وجود این، ما در داخل کشور کمتر توانستیم از این دستاورد به‌عنوان یک سند معتبر بهره ببریم. امروز، حتی سینما نیز به سراغ این روایت رفته و فیلمی با محوریت زندگی و اقدامات احمد کاظمی ساخته شده است؛ اما فراتر از تصویر و روایت هنری، اهمیت اصلی در این است که چنین تجربه‌هایی باید به‌عنوان سرمایه ملی و بین‌المللی در مدیریت بحران مورد استفاده قرار گیرد.

یاد سردار احمد کاظمی و همه بازماندگان و جان‌باختگان زلزله‌ی بم گرامی باد. این یادنامه نه تنها ادای احترام به آنان است، بلکه تأکیدی است بر ضرورت بهره‌گیری از تجربه‌های گذشته برای ساختن آینده‌ای ایمن‌تر.

از طرفی روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی، فرصتی ارزشمند برای بازنگری در میزان آمادگی جامعه در برابر حوادث طبیعی و تأکید بر اهمیت پیشگیری، آموزش و مدیریت صحیح بحران است.

کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی، همواره در معرض انواع مخاطرات طبیعی از جمله زلزله، سیل، خشکسالی و رانش زمین قرار دارد؛ ازاین‌رو توجه به اصول ایمنی و افزایش تاب‌آوری اجتماعی، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

فرهنگ‌سازی در زمینه ایمنی، آگاهی‌بخشی به اقشار مختلف جامعه و تمرین آمادگی در شرایط بحران، از مهم‌ترین ارکان کاهش آسیب‌پذیری در برابر حوادث طبیعی به شمار می‌رود.

این روز، یادآور این حقیقت است که پیشگیری همواره کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از مقابله با بحران است. امید است با تقویت فرهنگ ایمنی، همدلی اجتماعی و همکاری مستمر میان مردم و مسئولان، شاهد کاهش خسارات و افزایش تاب‌آوری کشور در برابر بلایای طبیعی باشیم و آینده‌ای ایمن‌تر برای نسل‌های آینده رقم بزنیم.