زلزله 3.3 ریشتری دیباج خسارتی نداشت/وجود بیش از 29 گسل‌ فعال در استان سمنان

احمد طاهری لحظاتی پیش در گفت‏‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به زلزله 3.3 ریشتری ساعت 9 و 55 دقیقه ای صبح در حوالی شهر دیباج از توابع شهرستان دامغان، اظهار داشت: گزارشی مبنی بر بروز خسارت به دست ما نرسیده است.

وی با اشاره به اینکه این زمین لرزه در عمق 12 کیلومتری زمین رخ داده است تصریح کرد: موقعیت جغرافیایی آن نیز در ۳۶.۳۱ شمالي و ۵۴.۲۵ شرقي بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان سمنان موقعیت مکانی زلزله مذکور را در 13 كيلومتري ديباج، 18 كيلومتري دامغان و266 كيلومتري تهران ذکر کرد.

طاهری، سمنان را از استانهای دارای گسلهای فراوان بیان کرد و افزود: بیش از 29 گسل در سطح استان فعال هستند.

وی همچنین از برگزاري هفته ايمني در برابر زلزله و بلاياي طبيعي از ۲۰ تا ۲۶ مهر با هدف ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي نسبت به مخاطرات طبيعي خبر داد و گفت: افزايش آگاهي‌هاي عمومي و انسجام دستگاه‌هاي اجرايي و كارگروه‌هاي تخصصي به منظور كاهش خطرپذيري را از اهداف برنامه‌هاي هفته ايمني در برابر زلزله و بلاياي طبيعي است.

مدیرکل مدیریت بحران استان سمنان در خاتمه با اشاره به این مطلب که استان سمنان با وسعت جغرافیایی و اقلیمی و جمعیتی بسیار پراکنده (ششمین استان کشور) استعداد وقوع حوادث متنوع را دارد اظهار داشت: توجه به حوادث های اتفاق افتاده از قبل و احتمال وقوع حوادث جدید به خصوص با وجود گسل های مختلف و متعدد در نقاط مختلف استان وقوع حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله اجتناب ناپذیر است.