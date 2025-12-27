شمال فرانسه مملو از زباله شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، شبکه بی اف ام تی وی گزارش داد، اعتصاب کارگران شهرداری در شهر لیل فرانسه که از روز سه شنبه آغاز شده باعث انباشت گسترده زبالهها در این شهر شده است.
در این گزارش آمده است، از زمان آغاز این اعتصاب در شمال فرانسه سطلهای آشغال مملو از زباله شده است.
ساکنان منطقه الیم نزدیک شهر لیل که بیشترین آسیب را از این اعتصاب فراگیر محتمل شدهاند نسبت به انباشت زبالهها به شدت اعتراض دارند. آنها تاکید کردند که حتی دیگر نمیتوان به راحتی در پیاده روها قدم زد چرا که آشغالها همه جا دیده میشوند.
اعتصاب کارگران فرانسوی در اعتراض به شرایط بد کاری و کمبود نیرو آغاز شده است.
