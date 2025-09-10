به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، منابع خبری از اعتراض‌های گسترده در شهرهای مختلف فرانسه و بازداشت صدها تن خبر دادند.

فرانسه روز چهارشنبه صحنه اعتراضات گسترده جنبش «همه‌چیز را مسدود کنید» بود؛ تظاهراتی بدون رهبر مرکزی که تنها دو روز پس از سقوط دولت فرانسوا بایرو، با بستن خیابان‌ها و آتش‌زدن زباله‌ها، فعالیت‌ها در پاریس و شهرهای دیگر را فلج کرد و به بازداشت بیش از ۲۵۰ تن انجامید.

پلیس فرانسه روز چهارشنبه ۱۰ سپتامبر (۱۹ شهریور) بیش از ۲۰۰ نفر را بازداشت کرد. این دستگیری‌ها در حالی رخ داد که معترضان جنبش «همه چیز را مسدود کنید/Bloquons tout» تلاش کردند حمل و نقل و زندگی روزمره در سراسر فرانسه را دو روز پس از سقوط دولت فرانسوا بایرو فلج کنند.

منابع خبری تصاویری از حضور معترضان در لئون منتشر کردند.

به‌دستور وزارت کشور فرانسه حدود ۸۰ هزار مأمور پلیس و ژاندارم را در سراسر کشور مستقر کردند و هزاران معترض نیز آتش روشن کردند، سنگر و موانع ساختند و تلاش کردند بزرگراه پیرامونی پاریس، پرترافیک‌ترین بزرگراه شهری اروپا را مسدود کنند.

تا حوالی صبح چهارشنبه، پلیس پاریس گزارش داد که ۹۵ نفر در پاریس و هشت نفر خارج از پایتخت بازداشت شده‌اند.

در منطقه «پورت دو مونتروی» واقع در شرق پاریس معترضان سطل‌های زباله را آتش زدند و سعی کردند مسیر تراموا را مسدود کنند، اما پلیس موانع را برچید و جمعیت را پراکنده کرد. گروهی از معترضان نیز وارد بزرگراه شدند که پلیس مانع آنها شد.

تنش‌ها در اطراف ایستگاه قطار شمال پاریس، یکی از شلوغ‌ترین ایستگاه‌های قطار اروپا بالا گرفته است. حدود چند صد نفر تا ساعت ۱۰:۳۰ صبح در این منطقه تجمع کردند. پلیس دسترسی به ایستگاه را مسدود کرده است، اما معترضان همچنان تلاش می‌کنند وارد شوند و مأموران برای پراکنده کردن آنها از گاز اشک‌آور استفاده کردند، در حالی که برخی مسافران نیز در این هرج‌ومرج گرفتار شدند.

این جنبش بدون رهبر، با خشم نسبت به تورم، سیاست‌های ریاضتی و آنچه طرفدارانش «طبقه سیاسی ناکارآمد» می‌نامند شکل گرفته است.

برخلاف اعتراضات سازمان‌یافته «جلیقه زردها» در سال ۲۰۱۸، این جنبش از تابستان امسال با سازمان‌دهی کمتر اما حمایت قابل توجه آنلاین ظهور کرد.

چندین حزب و اتحادیه چپ‌گرا ازجمله «سود/SUD» و کنفدراسیون عمومی کارگران یا «سی‌جی‌تی» نیز به این حرکت پیوسته‌اند و از اعتراضات روز چهارشنبه حمایت کرده‌اند.

اعتصابات گسترده‌تری نیز برای ۱۸ سپتامبر برنامه‌ریزی شده است.

بر اساس نظرسنجی ایپسوس ۴۶ درصد از مردم فرانسه شامل طرفداران جناح چپ و بیش از نیمی از رأی‌دهندگان راست افراطی اجتماع ملی از این جنبش حمایت می‌کنند.

کارکنان بخش بهداشت و داروخانه‌ها نیز علیه کاهش بازپرداخت‌های درمانی اعتراض کرده‌اند و اتحادیه‌ها هشدار داده‌اند که ۶۰۰۰ داروخانه از ۲۰۰۰۰ داروخانه فرانسه ممکن است بسته شود.

دولت سقوط کرده بایرو، پیشنهاد کاهش دو تعطیلات رسمی برای کاهش کسری بودجه عمومی فرانسه را ارائه کرده بود؛ اقدامی که خشم گسترده‌ای در پی داشت. برخی معترضان خواستار انحلال مجلس ملی و برگزاری انتخابات زودهنگام شدند.