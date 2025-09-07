معترضان فرانسوی با پلاکارد «فرگزیت» خواستار استعفای ماکرون شدند+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، هزاران تن از شهروندان فرانسوی در تظاهراتی گسترده در پاریس، پایتخت این کشور خواستار استعفای امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه و خروج پاریس از اتحادیه اروپا شدند.
در بحبوحه کسری بودجه و نارضایتی فزاینده از سیاستهای مالی دولت ماکرون، میزان محبوبیت وی در فرانسه به پایینترین سطح از زمان زمامداری وی در سال ۲۰۱۷ رسیده است.
براساس نظرسنجی چهارشنبه هفته گذشته «فیگارو»، حدود ۸۰ درصد از مردم فرانسه میگویند که به ماکرون اعتماد ندارند.
همچنین اعتماد به فرانسوآ بایرو که پنجمین نخست وزیر این کشور ظرف کمتر از دو سال اخیر محسوب میشود نیز به سطوحی بیسابقه سقوط کرده است.
معترضان در این تظاهرات پلاکاردهایی با مضمون «بیایید ماکرون و جنگ را متوقف کنیم» و «فرگزیت (اشاره به خروج فرانسه از اتحادیه اروپا مشابه برگزیت)» سر میدادند.
این تظاهرات را فلورین فیلیپو، سیاستمدار سابق حزب «رالی ملی» که منتقد سیاستهای اتحادیه اروپا و تامین تسلیحات برای اوکراین بوده و نسبت به تشدید تنش با روسیه هشدار داده است، سازماندهی کرد.
فعالان چپگرا و اتحادیههای کارگری قصد دارند تا روز چهارشنبه با شعار «بیایید همه چیز را سد کنیم»، دست به اعتصاب و اعتراض بزنند.
همزمان با تلاش بایرو برای جلب حمایت از بودجه پیشنهادیاش، احتمالاً رای عدم اعتماد پارلمان فردا در انتظار اوست. فرانسه هماکنون با کسری بودجهای معادل ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی دست و پنجه نرم میکند که تقریباً دوبرابر بیشتر از محدودیت سه درصدی اتحادیه اروپاست.
طرحهای بایرو کاهش مشاغل دولتی، برنامههای رفاهی و بازنشستگی را شامل میشود؛ اقداماتی که مخالفان آن را مورد انتقاد قرار داده و گفتهاند که به معنای اولویتبخشی به هزینه نظامی بر حمایت اجتماعی است.
