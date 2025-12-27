  1. جامعه
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۵

پیدا شدن جسد چهار کوهنورد در کوه واردوسیا یونان

پخش ملی یونان ERT روز شنبه گزارش داد که جسد چهار کوهنورد در کوه واردوسیا در مرکز یونان، نزدیک دلفی، پیدا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، این گروه شامل سه مرد و یک زن در صبح کریسمس پس از اینکه بستگان و دوستان نتوانستند برای چند ساعت با تلفن همراه با آنها ارتباط برقرار کنند، ناپدید شدند. عملیات امداد و نجات گسترده در میان شرایط جوی شدید آغاز شد.

بیش از ۳۰ آتش نشان و اعضای یک واحد امداد و نجات تخصصی با پشتیبانی سگ‌های آموزش دیده و پهپادها به جستجو پرداختند.

دوستان یکی از قربانیان گفتند که او یک کوهنورد محلی با تجربه بود که از دوستان خود از آتن دعوت کرده بود تا برای تعطیلات به او بپیوندند. این گروه در زیر بهمن دفن شده بودند.

