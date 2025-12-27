به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رادمهر در جلسه ستاد بحران شهرستان میناب ضمن قدردانی از تلاش‌های تمامی نیروهای فعال در روزهای بارندگی، از جمله بخشداران، شهرداران، دهیاران، شوراهای اسلامی، نیروهای امدادی، بسیج، نیروهای نظامی و انتظامی، گروه‌های جهادی و همکاری ارزشمند مردم، گفت: استمرار آمادگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها، شرط اصلی مدیریت مؤثر حوادث احتمالی در آینده است.

وی پس از جمع‌بندی گزارش‌ها بر ضرورت پایش مستمر مناطق بحرانی تأکید کرد و از تمام دستگاه‌های مسئول خواست ضمن حفظ آمادگی کامل، نسبت به رفع سریع نقاط ضعف شناسایی‌شده اقدام کنند.

فرماندار ویژه میناب همچنین بر برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی‌شده برای کاهش آسیب‌ها در صورت تکرار بارش‌های شدید در آینده تأکید کرد.

در پایان این نشست، از پیمانکاران شهرستان میناب که در کنار شهرداری و ستاد بحران در زمان بارندگی‌ها همکاری مؤثر داشته‌اند، تجلیل و قدردانی شد.