رزمایش آمادگی ستاد بحران میناب در پی هشدارهای هواشناسی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این رزمایش امروز دوشنبه ۲۴ آذر با برنامه‌ریزی و هماهنگی قبلی و با مشارکت شهرداری، نیروهای امدادی، انتظامی و دستگاه‌های خدمات‌رسان اجرا شد و آمادگی این دستگاه‌ها در مواجهه سریع و مؤثر با حوادث طبیعی مورد ارزیابی قرار گرفت.

محمد رادمهر، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، با تأکید بر لزوم آماده‌باش کامل دستگاه‌ها، اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی درباره ناپایداری‌های جوی، بارندگی‌های شدید، آب‌گرفتگی معابر و طغیان رودخانه‌های فصلی، از تمام اعضای ستاد مدیریت بحران، بخشداران، شهرداران، دهیاران و مدیران دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان خواسته شده است آمادگی کامل داشته باشند.

او پایش مستمر وضعیت منطقه، تجهیز و آماده‌سازی امکانات امدادی، هماهنگی با نیروهای عملیاتی، اطلاع‌رسانی سریع و مؤثر به مردم و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط احتمالی را ضروری دانست و افزود: در این مقطع حساس، حضور میدانی مستمر و اقدامات پیشگیرانه، وظیفه‌ای همگانی است تا خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان تضمین شود.

وی تصریح کرد: تمام دستگاه‌ها باید با رعایت استانداردهای ایمنی و با همکاری کامل، آمادگی لازم برای مدیریت شرایط غیرمنتظره را داشته باشند تا سلامت و امنیت شهروندان حفظ شود.

سیدعبدالکریم هاشمی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس نیز با اشاره به هشدارهای هواشناسی درباره موج شدید بارندگی و احتمال سیلاب، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، نیروهای امدادی و امنیتی باید از پیش در آمادگی کامل قرار داشته باشند تا از بروز خسارت‌ها و پیامدهای منفی این مخاطرات طبیعی جلوگیری شود.

هاشمی از شهروندان خواست با پرهیز از سفرهای غیرضروری و خودداری از حضور در مسیر رودخانه‌های فصلی و مناطق پرخطر، در حفظ ایمنی و سلامت عمومی همکاری لازم را داشته باشند و افزود: پیشگیری و آمادگی، کلید عبور موفق از بحران‌های طبیعی است.

حبیب‌الله سهرابی، شهردار میناب نیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در جریان این رزمایش و بارندگی و طوفان اخیر، اظهار کرد: برگزاری جلسات کاربردی، برنامه‌ریزی دقیق، بهره‌گیری از تجربیات بارندگی‌های گذشته و بررسی علل بروز سیلاب و آب‌گرفتگی در سایر شهرها، در کنار همدلی و یکپارچگی نیروهای شهرداری، نقش مؤثری در عبور موفق از این شرایط حساس داشت.

وی افزود: آماده‌باش کامل حدود ۶۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و سبک به‌همراه رانندگان و اجرای به‌موقع اقدامات پیشگیرانه، موجب شد بارندگی شدید بدون ایجاد مشکلات جدی مدیریت شود.

شهردار میناب ادامه داد: نیروهای آموزش‌دیده و پرتلاش شهرداری در زمان بارش و طوفان به‌صورت شبانه‌روزی در سطح شهر حضور داشتند و به‌گونه‌ای مدیریت صورت گرفت که اندکی پس از پایان بارندگی، تردد در اغلب معابر امکان‌پذیر شد و شهروندان با کمترین اختلال مواجه بودند.