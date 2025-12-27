فرماندار دشتی: اعتبارات ملی برای توسعه گردشگری شهرستان تخصیص یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح شنبه در نشست با مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: این حضور نشاندهنده توجه ویژه وزارت میراث فرهنگی به ظرفیتها و توانمندیهای گردشگری شهرستان است.
وی با اشاره به ظرفیتهای مطلوب گردشگری و آثار تاریخی متعدد موجود در شهرستان دشتی افزود: این قابلیتها میتواند زمینهساز توسعه صنعت گردشگری و ایجاد تحرک اقتصادی در سطح شهرستان باشد.
فرماندار دشتی با بیان اینکه اعتبارات شهرستانی به تنهایی پاسخگوی نیازهای حوزه گردشگری نیست، تصریح کرد: توسعه زیرساختها و بهرهبرداری مناسب از ظرفیتهای موجود، مستلزم تزریق اعتبارات ملی و حمایتهای ویژه از سوی وزارتخانه است.
تقویت اقتصاد شهرستان
مقاتلی حوزه گردشگری را یک صنعت درآمدزا دانست و خاطرنشان کرد: رونق گردشگری میتواند نقش مؤثری در اشتغالزایی، افزایش درآمدهای پایدار و تقویت اقتصاد شهرستان ایفا کند.
وی همچنین بر ضرورت شناسایی و ساماندهی بافتهای تاریخی در برخی نقاط شهری تأکید کرد و گفت: احیای بافتهای تاریخی علاوه بر حفظ هویت فرهنگی، میتواند به یکی از محورهای مهم جذب گردشگر در شهرستان دشتی تبدیل شود.
فرماندار دشتی ابراز امیدواری کرد با تعامل و همکاری دستگاههای اجرایی و حمایت وزارت میراث فرهنگی، شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر صنعت گردشگری در این شهرستان باشیم.
در این نشست مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر، شهردار و اعضای شورای شهر خورموج نیز حضور داشتند.
