به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حقشناس در نشست با فرماندار شهرستان دشتی اظهار داشت: شهرستان دشتی از جایگاه ویژهای در حوزه فرهنگ و ادب برخوردار است و میتوان آن را بهعنوان قطب فرهنگی و ادبی استان بوشهر معرفی کرد.
وی با بیان اینکه نگاه مسئولان شهرستان به حوزه گردشگری نگاهی مثبت و ارزشمند است، افزود: این رویکرد میتواند زمینهساز برنامهریزیهای مؤثر و توسعه پایدار گردشگری در شهرستان باشد.
مشاور وزیر میراث فرهنگی با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند گردشگری موجود در دشتی تصریح کرد: گردشگری امروز بر محور رویدادها شکل میگیرد و لازم است از رویدادهای فرهنگی، هنری و تاریخی شهرستان بهدرستی استفاده شود.
حقشناس با تأکید بر ظرفیتهای ساحلی استان بوشهر گفت: شهرستان دشتی با برخورداری از حدود ۲۵ کیلومتر نوار ساحلی، سهم قابلتوجهی از سواحل استان دارد که باید قدر این نعمت دانسته شود و گردشگری دریایی در این شهرستان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت حفظ و احیای نواهای بومی
وی همچنین بر ضرورت حفظ و احیای نواهای بومی دشتی و استان تأکید کرد و افزود: این نواها بخشی از هویت فرهنگی منطقه هستند و نباید به فراموشی سپرده شوند.
مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزایش ظرفیت بومگردی در شهرستان دشتی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: توسعه اقامتگاههای بومگردی میتواند نقش مهمی در جذب گردشگران و رونق اقتصاد محلی ایفا کند.
حقشناس با تأکید بر جایگاه مفاخر فرهنگی و ادبی شهرستان، گفت: برگزاری مراسم بزرگداشت برای بزرگان دشتی و تعریف رویدادهای فرهنگی پیرامون آنان میتواند به تقویت هویت فرهنگی و معرفی هرچه بهتر شهرستان در سطح استان و کشور کمک کند.
در این نشست مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر، شهردار و اعضای شورای شهر خورموج نیز حضور داشتند.
