به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرمدل دوشنبه شب در مراسم یادواره شهید سلیمانی در برازجان، با اشاره به شخصیت والای شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: این شهید بزرگوار اعتقاد عمیق و قلبی به جایگاه ولایت فقیه داشت و تمام مسیر زندگی و مجاهدت خود را بر اساس تبعیت از ولایت تنظیم کرده بود.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر افزود: شهید سلیمانی ولایتمداری را نه در شعار، بلکه در عمل معنا کرد و نشان داد که رمز ماندگاری و عزت انقلاب اسلامی، پیوند ناگسستنی با ولایت است. اگر امروز میخواهیم در دنیا سربلند و در آخرت سعادتمند باشیم، راهی جز حرکت در مسیر ولایت نداریم.
سردار خرمدل ادامه داد: رهبر جامعه اسلامی در بزنگاههای حساس تاریخی، بهویژه در مقابله با دشمنان، همواره با صلابت و شجاعت تصمیم گرفتهاند و در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز هیچگونه تردید یا عقبنشینی در برابر دشمن از خود نشان ندادند.
وی با تأکید بر جایگاه ولایت در مکتب انقلاب اسلامی گفت: در رأس مکتب ما ولایتمداری قرار دارد و مردم ایران اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون، در همه فراز و نشیبها، وفاداری خود را به رهبرشان ثابت کردهاند.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر افزود: همه سیاستها، توطئهها و برنامهریزیهای جهان غرب برای نابودی جمهوری اسلامی ایران مهیا شده بود، اما هر زمان که مردم با بصیرت در صحنه حضور پیدا کردند، تمام آرزوها و نقشههای دشمنان نقش بر آب شد.
سردار خرمدل با اشاره به سیره مدیریتی و انقلابی شهید حاج قاسم سلیمانی تأکید کرد: این شهید والامقام هیچگاه اجازه نداد حتی یک نفر از قطار انقلاب اسلامی پیاده شود و همواره به وحدت، انسجام و حفظ نیروهای انقلابی توجه ویژه داشت.
وی در پایان با اشاره به حوادث و ناآرامیها گفت: اعتراض، چارچوب و قانون دارد و کسی که با سلاح در خیابان حاضر میشود، معترض نیست، بلکه مرتکب گردنکشی، ناامنی و قانونگریزی شده است و باید میان اعتراض مدنی و اقدامات خشونتآمیز تفاوت قائل شد.
نظر شما