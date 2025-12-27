  1. استانها
۳ رأی جایگزین حبس در برخورد با جرایم زیست‌محیطی صادر شد

بوشهر- رئیس دادگاه عمومی بخش شبانکاره شهرستان دشتستان با صدور سه رأی جایگزین حبس، رویکردی مؤثر در برخورد با جرایم زیست‌محیطی اتخاذ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست بوشهر، مهران آب‌شیرینی در رسیدگی به پرونده سه شکارچی متخلف، احکامی متفاوت و اثرگذار صادر کرد که در راستای حمایت از محیط زیست و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی قرار دارد.

بر اساس این آرا، شکارچی متخلف نخست موظف شد نسبت به تهیه و تأمین ۲ دستگاه دوربین تخصصی پایش و مراقبت از حیات وحش و محیط زیست شهرستان دشتستان و بخش شبانکاره اقدام کند.

شکارچی متخلف دوم نیز به ساخت چندین آبشخور در مناطق طبیعی و زیست‌محیطی بخش شبانکاره محکوم شد؛ اقدامی که نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز حیات وحش و حفظ تعادل اکولوژیک منطقه خواهد داشت.

شکارچی متخلف سوم مکلف شد تجهیزات و ملزومات آموزشی مورد نیاز مدرسه استثنایی شهید «بازآمده» شبانکاره را تعمیر و تأمین کند تا گامی مؤثر در حمایت از آموزش دانش‌آموزان این مرکز برداشته شود.

این احکام، ضمن حفظ جنبه بازدارندگی قانون، بیانگر نگاه اصلاح‌محور دستگاه قضائی و توجه به منافع عمومی و اجتماعی در صدور آرای جایگزین حبس است.

