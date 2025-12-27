به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست بوشهر، مهران آب‌شیرینی در رسیدگی به پرونده سه شکارچی متخلف، احکامی متفاوت و اثرگذار صادر کرد که در راستای حمایت از محیط زیست و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی قرار دارد.

بر اساس این آرا، شکارچی متخلف نخست موظف شد نسبت به تهیه و تأمین ۲ دستگاه دوربین تخصصی پایش و مراقبت از حیات وحش و محیط زیست شهرستان دشتستان و بخش شبانکاره اقدام کند.

شکارچی متخلف دوم نیز به ساخت چندین آبشخور در مناطق طبیعی و زیست‌محیطی بخش شبانکاره محکوم شد؛ اقدامی که نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز حیات وحش و حفظ تعادل اکولوژیک منطقه خواهد داشت.

شکارچی متخلف سوم مکلف شد تجهیزات و ملزومات آموزشی مورد نیاز مدرسه استثنایی شهید «بازآمده» شبانکاره را تعمیر و تأمین کند تا گامی مؤثر در حمایت از آموزش دانش‌آموزان این مرکز برداشته شود.

این احکام، ضمن حفظ جنبه بازدارندگی قانون، بیانگر نگاه اصلاح‌محور دستگاه قضائی و توجه به منافع عمومی و اجتماعی در صدور آرای جایگزین حبس است.