به گزارش روابط عمومی استانداری بوشهر، رزمایش ملی مقابله با هجوم احتمالی ملخ صحرایی روز شنبه با حضور رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در بخش مرکزی شهرستان دشتستان برگزار شد.
این رزمایش با هدف ارزیابی میزان آمادگی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، علمی و مردمی برای مقابله با یکی از مهمترین چالشهای زیستمحیطی و امنیت غذایی کشور اجرا شد.
جواد لقمان زاده مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری بوشهر در حاشیه این رزمایش با تأکید بر اهمیت برنامهریزی پیشدستانه در مدیریت تهدیدهای طبیعی اظهار داشت: این رزمایش نماد آمادگی، دانشمحوری و وحدت دستگاههای اجرایی و مردمی است و میتواند مانعی برای آسیب رسیدن به اراضی حاصلخیز و تلاش کشاورزان و تولید کنندگان در صورت هجوم احتمالی ملخ صحرایی باشد.
وی افزود: اجرای چنین رزمایشهایی گامی مؤثر در نهادینهسازی فرهنگ پیشگیری و تابآوری در برابر بحرانهای طبیعی محسوب میشود.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری بوشهر تصریح کرد: تقویت زیرساختهای پدافند غیرعامل در حوزه کشاورزی و بهرهگیری از فناوریهای نوین میتواند نقطه عطفی در ارتقای امنیت غذایی و توسعه پایدار کشور باشد.
