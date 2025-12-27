به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان دشتی ضمن تبریک روز خورموج، این روز را نماد هویت تاریخی، فرهنگی و تمدنی یکی از شهرهای ریشهدار استان بوشهر دانست و اظهار کرد: امیدواریم با برنامهریزیها و تدابیر اندیشیدهشده، بتوانیم همزمان سه مؤلفه ایرانیت، اسلامیت و انقلابیگری را در مسیر توسعه متوازن دنبال کنیم.
وی با قدردانی از تلاشهای مجموعه آموزش و پرورش شهرستان، از مدیر آموزش و پرورش، معاونان، مدیران، فرهنگیان و دستاندرکاران این حوزه بهعنوان مجموعهای پرتلاش و خستگیناپذیر یاد کرد و افزود: آموزش و پرورش امروز در شرایط پیچیدهای فعالیت میکند و علاوه بر دستورالعملها و ابلاغیهها، نیازمند تصمیمات هوشمندانه و اقداماتی فراتر از چارچوبهای اداری است.
فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت تحول بنیادین در نظام آموزشی تصریح کرد: بخش عمده این تحول به تغییر نوع نگاه ما به آموزش و پرورش بازمیگردد؛ اگر نگاه بنیادین و مستمر ایجاد نشود، صرف تکرار واگویهها ما را به نتیجه نخواهد رساند.
نگاه ویژه به آموزش و پرورش
مقاتلی با اشاره به نگاه ویژه دولت چهاردهم، رئیسجمهور و استاندار بوشهر به آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در استان بوشهر این ظرفیت وجود دارد که شخص استاندار اشراف و آشنایی عمیقی با حوزه آموزش و پرورش دارد و این یک فرصت ارزشمند برای شهرستانهاست که باید از آن به بهترین شکل استفاده شود.
وی توانمندسازی مربیان را یکی از مصوبات مهم جلسات پیشین شورا دانست و گفت: بدون توانمندسازی اصولی معلمان، نمیتوان انتظار تربیت و توانمندسازی دانشآموزان را داشت. برگزاری دورههای آموزشی اخیر در شهرستان اقدامی ارزشمند است که جای تقدیر دارد.
فرماندار دشتی همچنین از حمایت شهرداری و شورای اسلامی شهر خورموج در حوزه آموزش قدردانی کرد و افزود: ایجاد تعهد بدون تأمین پشتوانه اعتباری امکانپذیر نیست و خوشبختانه خبرهای خوبی در این زمینه مطرح شد که نشاندهنده همراهی مدیریت شهری با آموزش و پرورش است.
مقاتلی با تأکید بر نگاه مسئولانه و مشارکتی دستگاهها اظهار کرد: در برخی مسائل اجتماعی باید خود را شریک بدانیم، نه صرفاً ناظر؛ این نگاه میتواند در اجرای طرحهایی مانند «نماد» بسیار اثرگذار باشد.
لزوم اجرای صحیح طرح نماد
وی طرح نماد را طرحی جامع، حیاتی و اثربخش در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانست و گفت: این طرح ظرفیت بالایی برای کاهش آسیبها، تقویت سرمایه اجتماعی و توانمندسازی زیربنایی دانشآموزان دارد و اجرای صحیح آن میتواند از بروز بسیاری از آسیبها در آینده جلوگیری کند.
فرماندار دشتی پیشنهاد تشکیل کمیتهای تخصصی ذیل کارگروه اجتماعی شهرستان برای پیگیری طرح نماد را مطرح کرد و افزود: شناسایی آسیبها، پژوهش میدانی، تعیین شرح وظایف دستگاهها و استفاده از ظرفیت دانشگاهها و نهادهای تخصصی از الزامات موفقیت این طرح است.
وی با اشاره به موضوع سوادآموزی در شهرستان نیز گفت: آمارهای اولیه نیازمند بازنگری و ارزیابی دقیق بود که خوشبختانه اصلاح شد، اما همچنان تکلیف داریم در مسیر ریشهکن کردن بیسوادی با نگاه بلندمدت، برنامهریزی اصولی و ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق اقدام کنیم.
مقاتلی با تأکید بر همافزایی بینبخشی دستگاهها خاطرنشان کرد: تحقق اهداف آموزش و پرورش نیازمند همکاری همهجانبه، مسئولیتپذیری جمعی و نگاه آیندهنگر است و امیدواریم با توکل بر خدا و همراهی همه نهادها، گامهای مؤثری در این مسیر برداشته شود.
