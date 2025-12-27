قلندری: زمین احداث بیش از یک هزار کلاس درس در اردبیل تامین شد

به گزارش خبرنگارمهر، فرزاد قلندری صبح شنبه در جلسه نهضت مدرسه سازی اظهار کرد: درحال حاضر زمین احداث هزار و ۴۰۹ کلاس درس در شهرستان اردبیل که تعهد شهرستان درقالب نهضت مدرسه سازی بود، تأمین شده است و در این خصوص هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی افزود: از این تعداد عملیات اجرایی ۴۰۹ کلاس درس در قالب ۴۳ پروژه شروع شده است و ما بقی نیز در مدت زمان مشخص شده شروع می‌شود.

فرماندار اردبیل با اشاره به تأکیدات رئیس جمهور و استاندار اردبیل بر نهضت مدرسه سازی گفت: در این زمینه در شهرستان اردبیل طبق برنامه ریزی های انجام شده پروژه‌های نهضت مدرسه سازی پیش می‌رودو تسهیل عملیات اجرایی این پروژه‌ها اولویت اساسی است.

قلندری تصریح کرد: یکی از اولویت‌های دولت توسعه فضای آموزشی در قالب نهضت مدرسه سازی و توجه ویژه به آموزش و پرورش است، و از این فرصت و حمایت ویژه دولت باید به نحواحسن در پشبرد اهداف نهضت مدرسه سازی در شهرستان استفاده شود.

فرماندار اردبیل بر استفاده از گروه‌های محله محور و مردمی در نهضت مدرسه سازی تاکید کرد و گفت: این گروه‌ها در پروژه‌های نهضت مدرسه سازی شهرستان مشارکت دارند و نیاز است این امر با فرهنگ سازی شتاب بیشتری گیرد.

قلندری بر تسهیل اخذ پروانه پروژه‌های نهضت مدرسه سازی تاکید کرد و گفت: دراین زمینه اقدامات لازم انجام شده و این امر باید به سهولت انجام می‌شود.

وی با اشاره به کمبود فضای آموزشی در شهرستان اردبیل بیان کرد و گفت: امیدواریم با تکمیل پروژه‌های مشخص شده به سرانه مناسب در فضای آموزشی برسیم.