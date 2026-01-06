به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری عصر سهشنبه در جلسه کمیسیون کارگری شهرستان اردبیل با تأکید بر اینکه کارگران پیشانی تولید و اقتصاد جامعه هستند؛ اظهار کرد: مطالبات و خواستههای این قشر تلاشگر با جدیت دنبال و برای تحقق آن برنامهریزی شده است.
وی افزود: دستگاههای اجرایی، کارخانهها، شرکتها و کارفرمایان موظفند در راستای خدماترسانی مطلوب و تسهیل امور کارگران نهایت همکاری را داشته باشند.
فرماندار اردبیل با اشاره به نقش مهم کارگران در رونق تولید و اقتصاد کشور گفت: این قشر تلاشگر شایسته بهترین حمایتهاست و دولت در این زمینه اقدامات لازم را انجام داده وخواهد داد.
قلندری بیان کرد: بر لزوم خدماتدهی مناسب از سوی دستگاههای اجرایی و کارفرمایان و تسهیل روند امور کارگری تأکید میشود.
