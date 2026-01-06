  1. استانها
قلندری: مطالبات کارگران در اردبیل پیگیری می‌شود

اردبیل-فرماندار اردبیل گفت: از کارگران استان اردبیل حمایت همه‌جانبه شده و مطالبات آن‌ها به طور مستمر در حوزه‌های مختلف پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری عصر سه‌شنبه در جلسه کمیسیون کارگری شهرستان اردبیل با تأکید بر اینکه کارگران پیشانی تولید و اقتصاد جامعه هستند؛ اظهار کرد: مطالبات و خواسته‌های این قشر تلاشگر با جدیت دنبال و برای تحقق آن برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی، کارخانه‌ها، شرکت‌ها و کارفرمایان موظفند در راستای خدمات‌رسانی مطلوب و تسهیل امور کارگران نهایت همکاری را داشته باشند.

فرماندار اردبیل با اشاره به نقش مهم کارگران در رونق تولید و اقتصاد کشور گفت: این قشر تلاشگر شایسته بهترین حمایت‌هاست و دولت در این زمینه اقدامات لازم را انجام داده وخواهد داد.

قلندری بیان کرد: بر لزوم خدمات‌دهی مناسب از سوی دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان و تسهیل روند امور کارگری تأکید می‌شود.

