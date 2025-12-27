به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست بررسی آخرین وضعیت تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی برای رونق تولید و ایجاد اشتغال اظهار کرد: برای جذب تسهیلات سفر رئیس‌جمهور، کارگروه ویژه‌ای در استان اردبیل راه‌اندازی شده و تاکنون ۱۸ جلسه هماهنگی برگزار و تعداد ۷۸۰ طرح به مبلغ ۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به بانک‌های عامل معرفی شده است.



وی افزود: انتظار می‌رود بانک‌های عامل براساس تکالیف و سهم تعیین‌شده، فرآیند پرداخت این تسهیلات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای طرح‌های معرفی‌شده انجام دهند.



گفتنی است در ادامه این نشست، مسؤولان بانک‌های عامل به‌صورت جداگانه گزارشی از آخرین وضعیت طرح‌ها ارائه کردند و هماهنگی‌های لازم برای تأمین و پرداخت تسهیلات، بدون محدودیت منابع و مصارف و گردش مالی متقاضیان، انجام شد