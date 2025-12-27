به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی مروتی با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی صدور دستورات قضائی لازم از سوی دادستان شهرستان قشم، تمامی خودروهای تصادفی توقیفی که هماکنون در پارکینگ فجر نیروی انتظامی نگهداری میشوند، بدون نیاز به ارائه دستور قضائی و بهصورت کاملاً رایگان ترخیص خواهند شد.
وی افزود: مالکان این خودروها میتوانند با همراه داشتن مدارک هویتی و اسناد مالکیت خودرو، از هماکنون تا پایان روز ۱۰ دیماه ۱۴۰۴ به دفاتر پلیس ۱۰+ مراجعه و نسبت به ترخیص خودروهای خود اقدام کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان قشم با تأکید بر اینکه این طرح در راستای کاهش مراجعات قضائی، تسریع در امور شهروندان و ساماندهی وضعیت پارکینگهای توقیفی اجرا میشود، خاطرنشان کرد: همکاری شهروندان در مراجعه بهموقع، نقش مهمی در اجرای مطلوب این طرح و خدماترسانی بهتر خواهد داشت.
سرهنگ مروتی در پایان ضمن قدردانی از همراهی دستگاه قضائی، از شهروندان خواست در مهلت تعیینشده نسبت به ترخیص خودروهای خود اقدام کرده و این فرصت محدود را به روزهای پایانی موکول نکنند.
