۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۴۳

حمله عمدی پهپادهای دشمن به کمپ گردشگری خانوادگی در دره شور جزیره قشم

قشم- فرمانده انتظامی شهرستان قشم از حمله ناجوانمردانه پهپادی به یک کمپ گردشگری خانوادگی در دره شور جزیره قشم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی مروتی از حمله ناجوانمردانه پهپادی به یک کمپ گردشگری خانوادگی در دره شور جزیره قشم خبر داد و اظهار کرد: متاسفانه در حمله به این دو خانواده ، دو آقا و یک خانم شهید شده اند و یک خانم زخمی هم اکنون در بیمارستان بستری است.

فرمانده نیروی انتظامی قشم افزود: متاسفانه علی رغم اینکه دشمن ادعا دارد حملات پهپادی هوشمندانه است اما تجاوزات آنها نشان می دهد که تعمدا مرتکب جنایت در حق مردم بی گناه می شوند. این دو خانواده در محلی دور از مراکز نظامی در حال استراحت بودند .

وی در پایان به خانواده ها توصیه کرد تا حتی الامکان از مکان های نزدیک به شهر یا روستاهای گردشگرپذیر و در نزدیکی نیروهای امدادی استفاده کنند .

کد خبر 6772881

