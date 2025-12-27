موسوی: ۲۰۴ حلقه چاه‌ غیرمجاز امسال در مازندران مسدود شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موسوی بعدازظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: برداشت آب بدون مجوز از منابع زیرزمینی جرم است و متخلفان طبق قانون تحت پیگرد قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به فعالیت‌های پاییز امسال گفت: با تلاش نیروهای این شرکت در سطح استان، ۹۶ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی و مسدود شد که نسبت به شش ماه نخست سال جاری که ۱۰۸ چاه غیرمجاز بسته شده بود، نزدیک به دو برابر بوده و نشان‌دهنده جدیت در مقابله با تخلفات است.

موسوی با بیان اینکه مجموع چاه‌های غیرمجاز مسدود شده در سال جاری به ۲۰۴ حلقه رسیده، افزود: این تعداد در مقایسه با ۹ ماه مشابه سال گذشته که ۱۷۸ حلقه بود، ۱۴ درصد افزایش داشته است. انسداد این چاه‌ها از برداشت حدود ۷۹۰ هزار متر مکعب آب زیرزمینی جلوگیری کرده است.

وی تصریح کرد: با توجه به روند کنونی و تنها سه ماه مانده تا پایان سال، پیش‌بینی می‌شود تعداد چاه‌های مسدود شده امسال از کل چاه‌های انسداد شده سال گذشته که ۲۱۶ حلقه بود، فراتر رود و نشان‌دهنده عزم جدی شرکت آب منطقه‌ای در مدیریت منابع آب زیرزمینی است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران در پایان از شهروندان خواست هرگونه تخلف از جمله حفر چاه غیرمجاز، برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها یا تصرف حریم و بستر منابع آبی را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۹۱۰۰ گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.