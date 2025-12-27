رئیس هیئت ورزش های جانبازان و توان یابان استان هرمزگان انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخاباتی هیئت ورزش‌های جانبازان و توان یابان استان هرمزگان به ریاست رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان یابان جمهوری اسلامی ایران، مظفر مهری خادمی نسب مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان، روزبه زابلی پور معاون توسعه ورزش، فاطمه مرادی معاونت بانوان و دیگر اعضای مجمع در سالن جلسات برگزار شد.

در این مجمع احمد مرادی توانست با کسب ۱۸ رأی از ۱۸ رأی مأخوذه ریاست این هیأت را به مدت چهار سال آتی را در هرمزگان عهده دار شود.

در ادامه این مجمع، نرگس منتظری به عنوان نایب رئیس، راحله حاجبی خزانه دار، مهرداد بازرگان، مهدی باقری، محمد کارگران، بعنوان اعضای هیأت رئیسه ورزش‌های جانبازان و توان یابان استان هرمزگان انتخاب شدند.