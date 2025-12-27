به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ناطقی در گفتگو با خبرنگاران گفت: هیئت خادم‌الرضا علیه‌السلام قم در نظر دارد به مناسبت فرارسیدن ۱۳ رجب سالروز میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، مراسم جشنی باشکوهی در شهر کریمه اهل‌بیت علیهم‌السلام برگزار کند.



وی ادامه داد: با توجه به تقارن چهارمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی با ایام ۱۳ رجب امسال و روز پدر، پاسداشت یاد و خاطره این سردار دل‌ها نیز در این مراسم مورد توجه قرار خواهد گرفت و این مراسم از جمله برنامه‌های محوری سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی در استان قم خواهد بود.



وی افزود: این مراسم با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و آئینی برگزار خواهد شد و تلاش شده ترکیبی از برنامه‌های معرفتی، هنری و حماسی برای مخاطبان در نظر گرفته شود تا اقشار مختلف جامعه به خصوص جوانان و نوحوانان بتوانند از فضای این مراسم معنوی بهره‌مند شوند.



ناطقی با اشاره به بخش‌های مختلف این مراسم بیان کرد: اجرای آئین پهلوانی با حضور مجتبی جهان‌آرا، شعرخوانی آئینی توسط امیرحسین آکار و اجرای برنامه توسط مهدی اعرابی از جمله بخش‌های پیش‌بینی‌شده این جشن بزرگ است.



مسئول هیئت خادم‌الرضا علیه‌السلام قم ادامه داد: در این برنامه، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی علوی از اساتید حوزوی مشهد مقدس به‌عنوان سخنران حضور خواهد داشت و به تبیین ابعاد شخصیتی حضرت اولین امام شیعیان حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام خواهد پرداخت.



وی عنوان کرد: همچنین کربلایی ابوالقاسم زمانی به عنوان پیش منبر و کربلایی جواد مقدم و کربلایی امیر برومند از مداحان شناخته شده کشوری نیز در این مراسم به مولودی‌خوانی خواهند پرداخت.



وی افزود: این مراسم ویژه برادران و خواهران برگزار می‌شود و اجرای گروه سرود فطرس، تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا و همچنین برگزاری قرعه‌کشی ویژه حضار از دیگر بخش‌ها خواهد بود.



مسئول هیئت خادم‌الرضا علیه‌السلام قم در پایان با اعلام زمان و مکان برگزاری این برنامه گفت: جشن بزرگ میلاد حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام روز پنج‌شنبه ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰ در شهر قم، ابتدای خیابان ۴۵ متری صدوق، ورزشگاه شهید حیدریان برگزار خواهد شد و عموم علاقه‌مندان می‌توانند در این مراسم حضور پیدا کنند.



وی گفت: در برپایی این جشن گسترده و باشکوه، سپاه امام علی بن ابی طالب علیه السلام استان، سازمان فرهنگی ورزشی و هنری شهرداری، شهرداری قم و اداره کل ورزش و جوانان استان و برخی دیگر از نهادها و دستگاه‌ها نیز مشارکت داشته و هیئت خادم الرضا علیه‌السلام قم را در این زمینه همراهی می‌کنند.