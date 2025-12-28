  1. استانها
۷ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۰۶

رضازاده: انفجار کپسول گاز در ارومیه ۴ مصدوم بر جای گذاشت

ارومیه - رییس اورژانس آذربایجان غربی گفت: انفجار کپسول گاز در ارومیه ۴ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده، در این زمینه افزود: امروز یکشنبه، وقوع انفجار کپسول گاز در ارومیه، منطقه آبیاری، میدان تیر، خیابان احمدی‌روشن به مرکز پیام اورژانس استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، سه دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی به محل حادثه اعزام شدند. در این حادثه ۴ نفر دچار مصدومیت شدند که ۳ نفر پس از انجام اقدامات تخصصی درمانی در محل توسط کارشناسان اورژانس، به صورت سرپایی درمان شدند.

رضازاده ادامه داد: یک مصدوم دیگر پس از تثبیت وضعیت عمومی، کنترل علائم حیاتی و انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم، برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شد. خوشبختانه این حادثه هیچ مورد فوتی نداشته است.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی با تأکید بر آمادگی کامل فوریت‌های پزشکی در پاسخگویی سریع به حوادث شهری، بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از کپسول‌های گاز برای پیشگیری از بروز چنین حوادثی تأکید کرد.

