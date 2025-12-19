برخورد خودرو با تیر برق در دیّر ۲ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان‌پور صبح جمعه در جمع خبرنگاران گفت: با اعلام به مرکز پیام فوریت‌های پزشکی مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی سمند در جاده ساحلی دیّر بردخون روبروی شرکت متانول بندر دیّر، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ دیّر به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: مصدومین ۲ نفر آقا ۲۲ و ۲۳ سال بودند که از ناحیه دست و پا دچار آسیب شدند.

وی اضافه کرد: مصدومان پس از دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی توسط تیم اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان منتقل شدند.

ناظمیان پور تصریح کرد: علت این حادثه توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.