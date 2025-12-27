به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع فلسطینی از تداوم حملات رژیم صهیونیستی به کرانه باختری و غزه خبر دادند.

شهردار قباطیه در جنوب جنین واقع در شمال کرانه باختری در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که نظامیان اسرائیلی با یورش به این شهر، بخش‌ هایی از زیرساخت ‌ها را تخریب کرده و برق چندین محله را قطع کرده‌ اند.

به گفته وی، ارتش اشغالگر قباطیه را به‌ طور کامل بسته و از ورود و خروج فلسطینی ها جلوگیری می‌ کند. همچنین یکی از مدارس شهر به پادگان نظامی و مرکز بازداشت و بازجویی تبدیل شده است.

شهردار قباطیه افزود: نیروهای اشغالگر به منازل متعددی یورش برده، آنها را تفتیش کرده و ده‌ها شهروند را بازداشت و به ‌صورت میدانی مورد بازجویی قرار داده ‌اند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ارتش این رژیم به ‌طور کامل در شهرک قباطیه در جنوب شهر جنین در شمال کرانه باختری، منع رفت ‌و آمد اعمال کرده است.

ارتش اشغالگر صهیونیستی از روز گذشته پس از عملیات شهادت طلبانه عفوله که به کشته و زخمی شدن هشت صهیونیست منجر شد و توسط یکی از جوانان ساکن قباطیه انجام شد، این شهر را به محاصره کامل درآورده و عملیات نظامی گسترده‌ای را علیه آن آغاز کرده است.

همزمان نظامیان اسرائیلی اقدامات خود را در گذرگاه عین سینیا در شمال رام الله در کرانه باختری تشدید کرده اند.

از سوی دیگر منابع پزشکی از زخمی شدن دو فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر اسرائیلی در شمال نوار غزه خبر دادند.

یکی از این افراد از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته و وضعیت وخیمی دارد.