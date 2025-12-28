به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و در راستای ادای دین به سردار دل‌ها، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، با استفاده از شبکه گسترده مخاطبان در سراسر کشور، از ۷ تا ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۴، رویداد کتابخوانی ‌ «هم مکتب» را ویژه تمامی گروه‌های سنی، برگزار می‌کند.

ترویج خواندن و کتابخوانی در جامعه، ترویج سبک زندگی، افکار، شخصیت و سیره عملی حاج قاسم، معرفی الگوهای مناسب برای نوجوانان و جوانان، معرفی و ترویج آثار درباره حاج قاسم و ترویج شخصیت کتابخوان حاج قاسم، مهمترین اهداف این رویداد فرهنگی است. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این مسابقه می‌توانند به کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور مراجعه و برای شرکت در مسابقه مجازی از طریق سامانه ketabkhooon.ir اقدام کنند.