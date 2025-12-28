به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خواجه‌پیری، رئیس مرکز بین‌المللی میکروفیلم نور، در آئین امضای تفاهمنامه و رونمایی از فرآیند نمایه‌سازی و واسپاری فایل‌های دیجیتال اسناد فارسی آرشیو شده در جنوب آسیا اظهار داشت: موضوع این تفاهم‌نامه ملی، واگذاری تصاویر دیجیتال اسناد، مکاتبات تاریخی و آرشیوهایی است که طی ۴۷ سال تتبع و فعالیت میدانی در جنوب آسیا جمع‌آوری شده است. این اسناد که به زبان فارسی (زبان رسمی، اداری و فرهنگی وقت در بخش‌های وسیعی از این مناطق) نگاشته شده‌اند، نه تنها بر غنای میراث مکتوب ما می‌افزایند، بلکه ابعاد گسترده نفوذ و تبادلات فرهنگی، اجتماعی و پیوندهای تاریخی میان ملت‌های منطقه را در سده‌های گذشته روشن می‌سازند.

وی با تأکید بر اولویت حفظ میراث مکتوب به عنوان رکن هویت ملی، خاطرنشان کرد که این مرکز با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین مرمت و دیجیتال‌سازی، موفق شده است انبوهی از این اوراق ارزشمند را که در شرایط محیطی نامناسب در معرض نابودی بودند، احیا و به عنوان بن‌مایه‌های پژوهش‌های فرهنگی برای نسل‌های آینده ماندگار کند.

خواجه پیری همچنین درباره اینکه برخی به اشتباه نوشته‌اند «۱۰ میلیون نسخه خطی فارسی و مرتبط با تاریخ و فرهنگ ایران از سوی مؤسسه میکروفیلم نور در هندوستان جمع‌آوری شده، به مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام سپرده شد» گفت: این آمار متعلق به «۱۰ میلیون فایل دیجیتال از اسناد، مکاتبات و اوراق فارسی» است که در آرشیوهای مختلف جنوب آسیا توسط مرکز بین‌المللی میکروفیلم نور شناسایی و دیجیتال‌سازی شده‌اند. از آنجا که مجموع کل نسخ خطی (کتاب) موجود در جهان به چنین رقمی نمی‌رسد، ارزش منحصربه‌فرد این پروژه در واقع در گردآوری و نجات‌بخشیِ «اسناد و مکاتبات مفقوده‌ای» است که تصویری دقیق از گستره فرهنگی ایران‌زمین ارائه می‌دهند.

وی گفت: امکان بهره‌برداری پژوهشی از داده‌های دیجیتال‌شده، در آینده، با همکاری نهادهای مالک و نگهدارنده این اسناد و در چارچوب قوانین، مقررات و ضوابط آرشیوی مورد توافق انجام خواهد شد. مالکیت این منابع همچنان در محل نگهداری اصلی و نزد نهادها و مالکان ذی‌ربط محفوظ است.