رسایی: باید مشخص شود چه کسی مسئول پاسخگویی معیشت مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رسایی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی اظهار کرد: گویا بخشی از آئین‌نامه داخلی مجلس با آب زمزم، رو به قبله و با وضو نگاشته شده و بخش دیگری از آن متأسفانه برخلاف این است؛ به همین دلیل برخی مواد آئین‌نامه به‌شدت مورد تأکید قرار می‌گیرد و باید مو به مو اجرا شود، اما در برخی بخش‌ها چنین حساسیتی وجود ندارد.

وی افزود: آنجاهایی که آئین‌نامه درباره نظم جلسه، تشخیص رئیس مجلس و دستور کار صحبت می‌کند، بسیار سفت و سخت اجرا می‌شود، اما در جایی که طبق قانون اساسی و آئین‌نامه داخلی تصریح شده اگر ۱۰ نفر از نمایندگان درخواست استیضاح کنند، باید ظرف ۱۰ روز در کمیسیون بررسی و مراحل آن طی شود، این حکم نادیده گرفته می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در حال حاضر استیضاح وزیر جهاد کشاورزی با امضای ۷۱ نماینده تقدیم شده اما با گذشت حدود پنج ماه، هنوز اعلام وصول نشده است. سوال بنده این است که آیا مواد با مواد آئین‌نامه داخلی مجلس با یک دیگر تفاوت دارد؟

رسایی تصریح کرد: نمایندگان باید در حوزه انتخابیه‌های خود به مردم پاسخ‌گو باشند، امروز با این روند و با توجه به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، در آستانه ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان، قیمت اقلامی که باید بر سر سفره افطار مردم باشد، با افزایش شدید مواجه خواهد شد. چرا استیضاح‌ها اعلام وصول نمی‌شود؟

وی در پایان گفت: دولت نیز اعلام می‌کند که تغییری در کابینه ایجاد نخواهد کرد و عملاً شاهد نوعی لجبازی با مردم هستیم. در این شرایط باید مشخص شود چه کسی مسئول پاسخگویی در قبال معیشت مردم است.

علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: موضوع قیمت کالاهای اساسی و احتمال رشد آنها در ایام پایانی سال موضوعی است که حتماً باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد. اما در خصوص آئین‌نامه داخلی مجلس تمامی مواد با دقت رعایت و اجرا می‌شود./