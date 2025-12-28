به گزارش خبرنگار مهر، سیدغلامرضا موسوی ظهر یکشنبه در بین اعضا شورای شهر گرگان اظهار کرد: گرگان به عنوان پایتخت طبیعت و شهری با تاریخی ریشه دار و شهر دارالمومنین لایق بهترین‌ها است و این جمله نه یک شعار بلکه یک رسالت است.

وی ادامه داد: اگر امروز از چالش‌ها سخن می‌گوئیم هدف نه گلایه بلکه بازبینی مسیر و حرکت به سوی پیشرفت است که شایسته مردم گرگان است.

موسوی اظهار کرد: ترافیک سنگین، فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی و اتکا بیش از حد به درآمدهای ناپایدار همگی نشانگر ضعف در ساختار درآمدی شهر هستند.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر گرگان گفت: بودجه‌ای که باید محرک توسعه شهر گرگان باشد متأسفانه سهم بالایی از آن صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود.

وی ادامه داد: مدیریت شهری نیازمند شفافیت مالی، عدالت در تخصیص منابع و باور به کارآمدی مردم است و گرگان در این مسیر باید به سمت پایداری، انضباط و جسارت مدیریتی حرکت کند.

موسوی با تاکید بر اینکه صدای مردم گرگان صدای خواستن یک زندگی شایسته‌تر است، گفت: توزیع عادلانه خدمات شهری بر پایه عدالت اجتماعی و رفع تبعیض‌ها بین محله‌ها از دیگر دغدغه‌های مردم این شهر است.

وی با بیان اینکه گرگان لایق بهترین‌ها است، افزود: توجه جدی به هویت فرهنگی و مذهبی گرگان دارای اهمیت است و گرگان شهری با پیشینه غنی از ایمان فرهنگ و اصالت است که باید نشانه‌های این هویت در سیمای شهر دیده شود.